Vini: Sardegna presente all’International Wine Expo di Chicago

Le cantine sarde saranno presenti, accompagnate dall'Assessorato all’Agricoltura, all’International Wine Expo organizzato in collaborazione con Vinitaly, in programma a Chicago, il 22 e 23 ottobre prossimi. Partner dell’iniziativa anche la Camera di Commercio Italiana del MidWest USA. Una presenza importante dal momento che il mercato americano è assolutamente strategico per i vini italiani. "Con un’economia solida e in crescita -riporta una nota-, si ritiene fondamentale per le cantine sarde creare rapporti commerciali negli Stati Uniti. Questa iniziativa mira pertanto a consentire alle cantine sarde già presenti sul mercato di rafforzarsi, incrementando i propri clienti ed individuando nuovi distributori in Stati in cui non sono ancora presenti, così come dare l’opportunità a cantine non ancora conosciute di creare un canale d’importazione diretta negli USA".

Valeria Satta, assessore all'Agricoltura ha sottolineato: “Credo che questo progetto sia fondamentale per consentire la conoscenza delle nostre eccellenti produzioni vinicole nel territorio degli Stati Uniti, sia in termini di ulteriore occasione di promozione per le cantine già conosciute che per l’opportunità di far conoscere altre cantine che ad oggi non hanno avuto la possibilità di farlo”. L’Assessorato parteciperà con una “collettiva Sardegna”, composta da dieci cantine. La manifestazione sarà preceduta da un evento inaugurale il 21 ottobre, aperta ai soli operatori commerciali, importatori, distributori e buyer di Chicago e del MidWest americano e del resto degli Stati Uniti. È prevista la partecipazione di oltre trecento buyers.

Il mercato statunitense si conferma come il principale per il consumo di vini italiani. L’Agenzia Laore Sardegna ha pubblicato un avviso rivolto alle imprese sarde interessate a partecipare all’evento. Previste inoltre anche alcune attività collaterali in modo da poter dare la massima visibilità alle cantine sarde partecipanti. “Il nostro territorio - ha detto ancora Satta -, ha una grande biodiversità e un patrimonio di vitigni autoctoni che consentono alla Sardegna produzioni, spesso di nicchia, che conquistano sempre di più i mercati internazionali”