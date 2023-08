Antitrust: ok a passaggio supermercati Coop a gruppo Gabrielli

"L’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante". Con questa motivazione l'Autorità garante per la concorrenza del mercato ha deliberato (provvedimento n. 30719) di non avviare un'istruttoria sull'operazione di cessione di 53 supermercati laziali a marchio Coop al gruppo Magazzini Gabrielli (vedi articolo di EFA News).

Come ricorda il bollettino dell'Antitrust, la cessione ha riguardato cinquantatré punti vendita della gdo, tutti localizzati nel Lazio e contraddistinti dall’insegna Coop, di proprietà (o nella disponibilitàt ramite contratti di affitto) di Distribuzione Roma S.r.l., società a sua volta controllata da CoopAlleanza 3.0. Si tratta di punti vendita di varie tipologie e segnatamente: ventotto superette (i.e. punti vendita fino a 400 mq) e venticinque supermercati (i.e. punti vendita compresi tra 400 e 2499 mq). L’operazione in questione consiste, pertanto, nell’acquisizione del ramo d’azienda descritto da parte di Magazzini Gabrielli ed è finalizzata a integrare in modo progressivo i punti vendita all’interno della rete commerciale gestita da MG nel Lazio. Il fatturato attribuibile al ramo d’azienda target, relativo al 2021, è pari a circa 181 milioni di euro.

Magazzini Gabrielli S.p.A. è una società attiva nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, tramite una rete di punti vendita con le insegne, di titolarità propria, Oasi (ipermercati), Tigre (supermercati) e Tigre Amico (rete di franchising). MG è attualmente presente in cinque regioni italiane (Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio). Il fatturato realizzato in Italia da MG nel 2021è stato pari a circa 814 milioni di euro.

La società aderisce al Consorzio Sun, storica realtà aggregativa del Centro-Nord Italia (costituitanel 1976), di cui fanno parte anche le società Italbrix S.p.A., Alfi S.p.A., Supermercati Cadoro S.p.A.e Ce.DI. Gros S.c. a r.l., tutte facenti parte, dal 2020, della catena Selex.