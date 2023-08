Vieste, al via la 7a edizione della Settimana dell’Olio

Al via da oggi 28 agosto a Vieste, in provincia di Foggia, la 7ma edizione de “La Settimana dell’Olio”, kermesse dedicata all’olio extravergine d’oliva e alle produzioni olivicole garganiche, principale voce agroalimentare del promontorio pugliese (la sola Vieste vanta una superficie olivetata di 1300 ettari e tutto il Gargano 40 frantoi). Star del territorio: la cultivar ogliarola garganica, presente nell’80% degli oliveti, seguita a ruota da leccino e coratina

Una cinque giorni interamente dedicata al prezioso oro verde, tra corsi di assaggio, degustazioni, laboratori, cooking show, speech e incontri a tema. Destinata non solo ai consumatori ma anche agli operatori del settore locale, per favorire aggiornamenti e confronti con i produttori di altre parti d’Italia. E per dar vita a una rete di interscambio tra le varie realtà. Fino al 1° settembre sarà quindi possibile, tutte le sere presso il mercatino di Marina Piccola, degustare gli oli di 16 aziende garganiche doc (Il Mandrione, Merinum, Olio della Valle, Agricostella, Prencipe MariaRosa, Olio Le Fronde, Olio Linfa d’Oro, De Luca, Fratelli Vieste, La Torre Paolo, Quitadamo, I Tesori del Sud, San Luca, Serrilli, Donna Vittoria, Puro Fiore). E seguire, nel corso dell’evento, assaggi guidati con il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell'Olio Extravergine di Oliva IGP Olio di Puglia. O partecipare a incontri e degustazioni con produttori extragarganici come Le Tre Colonne di Giovinazzo o la Cooperativa Agricola Colli Etruschi, quest’ultima frantoio dell’anno Gambero Rosso 2022. Da segnalare anche la presentazione del libro “Oleoturismo, opportunità per imprese e territori”, di Dario Stefano, già senatore e promotore della legge sugli itinerari turistici dedicari all’olio.

“La Settimana dell’Olio fa parte di un progetto più ampio per la valorizzazione dell’olio evo e la crescita del comparto olivicolo-oleario viestano” spiega Sabrina Pupillo, tecnologa alimentare e direttrice organizzativa dell’evento. “Accanto alle attività divulgative rivolte al grande pubblico, i momenti di confronto tra imprenditori, anche extragarganici, consentono di accrescere le conoscenze per un miglioramento qualitativo continuo della produzione olearia. La moderna gestione degi oliveti e dei frantoi richiede sempre maggiori conoscenze tecniche: la formazione in questo senso è quindi fondamentale se si vuole crescere sempre in più in qualità. Solo realizzando oli di altissima qualità sarà possibile infatti inserirsi in mercati in grado di garantire remunerazioni più alte per tutti gli operatori della filiera. C’è molto da lavorare in questo senso”.

Con le difficoltà in atto al momento sul mercato spagnolo e l’esaurimento delle scorte, le quotazione dell’evo sulla piazza di Foggia hanno registrato la fine del luglio scorso un lusinghiero +2,3 %, toccando gli 8,90 E/kg (dati ISMEA). Sebbene il Gargano rientri nell'areale dell’olio Dauno Dop, sottozona Gargano, e dell'IGP Puglia, la produzioni certificate sul promontorio (al contrario di quelle bio) sono ancora limitate. Tra i motivi della scarsa adesione ai disciplinari UE l’ancora sostanziale similitudine tra i marchi DOP e l’evo garganico classico, e, di conseguenza, la poca comprensione dei consumatori del valore dei marchi di garanzia. Da qui la necessità di lavorare di più sulle produzioni di altissima qualità. In fase di transizione anche i tipi di coltivazione, che vedono privilegiare, a scapito delle zone più impervie, sempre più le aree collinari e pianeggianti, dalla gestione più economicamente vantaggiosa: tantissimi i nuovi impianti, di tipo spesso intensivo, con con 300-400 piante per ettaro.

La Settimana dell’Olio è organizzata dal Comune di Vieste con il patrocinio di Regione Puglia, Ente Parco Nazionale del Gargano, GAL Gargano, Associazione Italiana Frantoiani Oleari, Associazione Nazionale Città dell’Olio, CNA, Slow Food Gargano e con la collaborazione di Fondazione Grani Futuri, Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, Oleum Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio di oliva, Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata.