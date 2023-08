Ieg, balzo in borsa dopo la semestrale

Borsa euforica per Italian Exhibition Group. La società, quotata su euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali (nelle fiere di Rimini e Vicenza) ha chiuso la giornata odierna con un rialzo del 10,69% a quota 2,90 euro per azione. Il titolo è schizzato al rialzo dopo che la società ha diffuso i risultati del primo semestre del 2023.



Sul fronte dei ricavi, Ieg ha registrato il risultato record per il gruppo sul primo semestre, mentre l'ultima riga è tornata in utile (risultato netto a 10,6 milioni di euro, in aumento di 16,3 milioni rispetto al medesimo periodo del 2022).

I ricavi si sono attestati a € 119,2 milioni, risultato record per il gruppo sul primo semestre; l'Ebitda a € 29,3 milioni, con margine al 24,6% dei ricavi; ed Ebit a € 21,2 milioni (17,8% sui ricavi).

Soddisfatto l’ad del gruppo, Corrado Arturo Peraboni: “I risultati conseguiti inquesto secondo trimestre del 2023 confermano l’andamento estremamente positivo già evidente alla chiusura dei primi mesi dell’anno, consuntivando il record di fatturato, il ritorno alla redditività ed a una solida generazione di cassa. Nonostante le incertezze che permangono sul fronte delle politiche economico-monetarie attuate dal sistema paese e le tensioni geopolitiche dell’Est Europa, oggi sono chiari i segnali di ripartenza post pandemia, che hanno consentito al Gruppo di recuperare i volumi per la maggior parte delle principali manifestazioni in portafoglio, ma soprattutto di registrare una solida crescita organica, unitamente all’espansione del portafoglio prodotti con le prime edizioni di K.EY, dopo lo spinoff da Ecomondo; di My Plant & Garden in Italia e Café and Restaurant Asia all’estero alle loro prime edizioni post acquisizione. Continueremo nella seconda parte dell’anno a perseguire gli obiettivi strategici eseguendo i piani di investimento e sviluppo, sia nazionale sia internazionale, attraverso partnership strategiche, nuove acquisizioni ed espansione dei nostri prodotti, confidenti di poter superare già nel 2023 alcuni degli obiettivi del piano strategico”.