Ambiente. Commissione Ue volta pagina con nuovo commissario

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha proposto di nominare l'attuale ministro degli Esteri olandese, il popolare Wopke Hoekstra, quale nuovo commissario europeo per l'Azione per il clima, in sostituzione del suo connazionale Frans Timmermans. La candidatura di Hoekstra è stata proposta dal governo dei Paesi Bassi e deve ancora essere approvata dal Parlamento europeo e dagli Stati membri.

"Hoekstra ha mostrato una grande motivazione per la posizione e un grande impegno nei confronti dell'Unione europea - afferma von der Leyen in una nota -. Ha anche un'esperienza professionale rilevante per questa posizione".

Il rimpasto dell’esecutivo comunitario si è reso necessario dopo l’uscita di scena dell’olandese Frans Timmermans, socialista, a seguito della decisione di correre per le prossime elezioni nazionali in programma a novembre.

Una scelta che trova le prime critiche in Parlamento europeo, chiamato a esprimersi sulla decisione presa da von der Leyen. Per i copresidenti de la Sinistra, Manon Aubry e Martin Schierdewan, "Hoekstra non è in grado di colmare" il vuoto lasciato da Timmermans, e dunque ricoprire il ruolo assegnatogli. Sostituire con un candidato del Ppe un esponente socialdemocratico "è estremamente scorretto" sia da parte del premier olandese sia da parte della presidente della Commissione, che si presta al gioco. E poi, insistono, "per resistere ai tentativi dei conservatori e dell’estrema destra di diluire la politica climatica, è necessario un forte sostenitore del Green Deal europeo, non un rappresentante della coalizione contraria".

Hoekstra non avrà l’intero portafoglio che fu di Timmermans. Sarà responsabile dell’azione per il clima, sotto la guida del vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo e le relazioni interistituzionali, ossia Maros Sefcovic, slovacco e socialista.