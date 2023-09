Sanbittèr lancia l'"apericromia" Total Yellow

Il rientro dalle vacanze può essere difficile ma grazie alla vitalità dei colori si può ritrovare il buonumore. In particolare, è il giallo il colore scelto da Sanbittèr come protagonista dell’aperitivo del back to work. Quando si torna dalle vacanze è sempre complicato: il calo dell’umore è dietro l’angolo, passare dalle calde spiagge alle fredde luci dell’ufficio è poi un attimo. Per rendere il ritorno alla realtà un’esperienza meno traumatica, Sanbittèr, l’ambasciatore dell’aperitivo italiano, ha identificato il modo per ripartire con il buonumore: concedersi i momenti dell’aperitivo all’insegna dei colori e in particolare del giallo. È questa l’Apericromia del back to work: "total yellow" che sfrutta i “poteri” benefici dei colori.

Sanbittèr, quest’anno, proprio sul tema dei colori ha creato la sua nuova limited edition: Libera i colori che hai dentro, per celebrare tutte quelle sfumature di emozioni e sensazioni che possono essere vissute durante il momento dell’aperitivo. E, insieme a questa, ha indagato la tendenza attorno ai colori e alle emozioni, coniando l’apericromia, un nuovo trend che unisce il concetto di “cromia” al momento dell’aperitivo, reso originale proprio grazie al colore in grado di comunicare e trasmettere emozioni.

Per farlo, Sanbittèr si è ispirato al Mandala delle emozioni, disegnando e colorando i tappi della sua edizione limitata, associando ad ogni sfumatura una specifica emozione. Non a caso, proprio giallo è il tappo dedicato alla gioia. Dagli appetizer ai drink più freschi, tutti gli elementi che permettono di accostarsi a questo back to work in modo positivo, sono accomunati dal giallo. Per ristabilire il buonumore è dunque necessario seguire alcuni consigli per un’Apericromia “total yellow”. Il giallo è, per tradizione, un colore molto acceso legato alla vivacità: essendo il più brillante dello spettro visivo è, di conseguenza, quello che l’occhio umano nota con maggiore facilità. Da sempre accostato all’energia e all’ottimismo, le sue proprietà non sono solo legate all’umore, ma anche al benessere e all’equilibrio. Nelle culture orientali il giallo è associato alla saggezza: è questo, infatti, il colore legato a tutte le fasi positive dell'esistenza umana.

E allora, da dei freschissimi stuzzichini al melone giallo alle più variegate frittate, dalle immancabili patatine a degli sfiziosi cruditè di peperoni e pomodorini gialli – ma anche carote, sedano e finocchi – per un pinzimonio a base di salse, sono tantissime le ricette di appetizer - da accompagnare durante l’aperitivo - che fanno esplodere il giallo per un’Apericromia total yellow all’insegna della gioia e della positività. Ma non solo cibi, anche drink e bevande: Sanbittèr propone come aperitivo ideale il suo nuovo Gusto Agrumi, che con un gusto semplice, rinfrescante e bilanciato è pensato per tutti. Il colore giallo che caratterizza la bevanda richiama la solarità, gli stessi toni caldi che rimandano agli aperitivi estivi sul far della sera. Una referenza, dunque, che sprigiona l’allegria e la spensieratezza tipica del colore giallo, e che permette di far rivivere momenti di gioia anche dopo essere tornati dalle vacanze estive.