Cortilia: Andrea Colombo è il nuovo amministratore delegato

Cortilia, azienda della spesa online di qualità fondata nel 2011, accoglie l’ingresso di un manager di consolidata esperienza nel settore come Andrea Colombo nel ruolo di amministratore delegato. "L’obiettivo dell’azienda è quello di consolidare ulteriormente la propria posizione di mercato e proseguire il trend di crescita iniziato durante la pandemia grazie a un posizionamento forte e distintivo del brand capace di unire un alto livello di servizio ed un’elevata attenzione alla sostenibilità", si legge in una nota aziendale.

Per garantire un’evoluzione sostenibile e per affrontare le nuove sfide all’interno dell’e-grocery, l'azienda si affida quindi a Colombo, che metterà a disposizione la propria esperienza trentennale all’interno di diverse realtà, tra cui Coop Lombardia e Sezamo.it. “Pur restando fedeli alle sue radici e valori, la sfida per Cortilia sarà quella di evolversi per fornire un assortimento ancora più completo, rendendo la spesa accessibile ogni giorno a nuovi clienti attraverso il consolidamento della propria presenza nelle principali città. Una spesa completa di qualità a prezzi convenienti in un solo click, con l’obiettivo di aumentare il numero di clienti e la loro frequenza di acquisto, in modo da poter competere con un mercato che mette al centro volumi e convenienza, ma senza mai perdere di vista una crescita sostenibile”, commenta il nuovo amministratore delegato.

In aggiunta all’ingresso di Colombo, l'azienda rinnova il proprio Consiglio di Amministrazione con la nomina di Antonella Beltrame, co-founder di Indaco Venture Partners, come nuovo presidente del Cda di Cortilia. Il fondatore Marco Porcaro lascia il ruolo di amministratore delegato e presidente, come previsto dalla naturale scadenza del suo mandato, per dedicarsi ad iniziative in ambito di Impact Investment e Tech, e continuerà a supportare l’azienda e Andrea Colombo in qualità di consigliere di amministrazione.