Mulino Bianco: revival delle sorpresine dopo 40 anni

Secondo i dati emersi da un’indagine AstraRicerche, le celebri scatoline Mulino Bianco spiccano nei ricordi di un’intera generazione (21,9%) e risultano l’oggetto cult più desiderato oggi da bambini e adolescenti degli anni ’80, superando il Commodore 64 (14,2%), il Walkman (13,9%) e le musicassette (10,8%). Sono tra gli oggetti più collezionati e scambiati dai bambini di quell’epoca (37,2%), subito dopo le intramontabili figurine (65,2%) e prima di biglie (22,6%) e adesivi (21,9%). Ma se le Sorpresine erano al centro dei giochi e dei momenti felici dei bambini degli anni ’80, la quasi totalità degli italiani le conosce (94,7%) e un italiano su 2 ha ancora oggi una Sorpresina a casa, ad indicare il forte legame con le celebri scatoline.

Le conoscono la quasi totalità degli italiani, per i nati degli anni ’80 sono l’oggetto simbolo della loro generazione e oltre il 75% dei nostri connazionali le ha collezionate. Numeri che indicano una passione senza tempo per le famose scatoline di fiammiferi: tra il 1983 e il 1990 ne sono state ideate ben 650 differenti tipologie, a partire dalla prima, "Carta vince, carta perde" e poi gommine, origami, normografi, pastelli di cera, calendari, indovinelli, adesivi e molte altre, realizzate in decine di milioni di esemplari.

Per celebrare i 40 anni dal lancio della prima collezione di Sorpresine del 1983 e dopo milioni di messaggi sui social di chi non le hai dimenticate, Mulino Bianco lancia la nuova collezione di Sorpresine, per i bambini di ieri e di oggi: una collezione inedita di 18 Gommine divisa in 3 set da 6 gommine l’uno. È possibile ricevere le Sorpresine raccogliendo i codici presenti nei pack di merende, dalla grafica totalmente rinnovata, grazie ai quali si può accedere alla raccolta per riceverle direttamente a casa. Si possono collezionare 3 set per un totale di 18 differenti gommine di diverse forme, dalle api ai fiori, fino alle miniature delle confezioni dei prodotti, contenute all’interno dell’iconica scatolina di fiammiferi.

Per raccontare questa iniziativa, il brand ha dato vita a una campagna multicanale dal claim "Tornare bambini ci rende felici", per riscoprire piccole e grandi emozioni che i genitori di oggi possono trasmettere ai loro bambini, anche attraverso:

1) Una caccia al tesoro su Facebook, alla ricerca delle Sorpresine nascoste; 2) Un concorso per provare a vincere un weekend nella “Fabbrica delle Merende” per scoprire dove vengono prodotte le merende Mulino Bianco e gustarle appena sfornate; 3) Un’emozionante intervista (che sta per raggiungere i 3 milioni di visualizzazioni!) con protagoniste una bimba toscana e Graziella Carbone, inventrice di molte Sorpresine; 4) Un’edizione limitata delle confezioni delle merende coinvolte nella iniziativa e amplificazione a punto vendita; 5) Un dolce spot per la televisione, che racconta un momento di gioco e complicità tra padre e figlio. La musica è un nuovo arrangiamento delle note orchestrate dal Maestro Ennio Morricone per la campagna Mulino Bianco del 1990. 6) Tre appassionanti giochi in realtà aumentata, attivabili grazie al Qr code presente su ogni scatolina; 7) Un videoclip musicale, con un brano inedito scritto da Danti, cantato da Giorgio Vanni con la partecipazione speciale di Giovanni Muciaccia. Con la complicità (e la voce) di tanti piccoli e grandi content creators e influencers appassionati di Sorpresine come Pietro Morello, Camilla Fracasso, Mattia Stanga, Shamzy, Luca Sironi, Anna Clavo, con Emily e Michael D’Arma e Micol Olivieri con Arya Massella.