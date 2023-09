Anuga Frozen Food: oltre 600 aziende da 56 Paesi

I surgelati sono amatissimi ad Anuga. Per oltre 600 aziende da 56 Paesi, Anuga Frozen Food rappresenta infatti la piattaforma di export leader per l'industria globale del settore. All'edizione speciale 2023 che celebra il centenario della scoperta della surgelazione, il salone speciale fa il suo ritorno con una folta schiera di partecipanti. È stato inoltre messo a punto un ricco programma di eventi, nuovamente sostenuto dal Dti (Istituto tedesco dei surgelati), partner storico di Anuga. Il Dti tutela gli interessi e cura la comunicazione dell'industria dei surgelati in Germania, che vale un fatturato di circa 18,5 miliardi di euro e rifornisce ogni giorno 80 milioni di persone con alimenti freschi, surgelati e affidabili.

"Siamo felici che l'industria internazionale dei surgelati possa servirsi di Anuga come piattaforma centrale per il business e che questo anniversario offra un'ulteriore occasione di incontro a Colonia. Insieme al nostro forte partner dti quest'anno proponiamo un programma vario che lancia nuovi impulsi da e per il settore", sottolinea Jan Philipp Hartmann, director di Anuga.

"Il Dti e l'industria dei surgelati sono in trepidante attesa di Anuga e della nostra piazza globale per i surgelati", afferma Sabine Eichner, amministratrice del Dti. "I prodotti surgelati non solo registrano vendite record in Germania, ma crescono anche in campo internazionale. I surgelati sono il futuro! Rappresentano una possibile soluzione e segnano un punto di svolta con riferimento alle sfide in vista di sistemi alimentari più sostenibili: il motto di Anuga 'Sustainable Growth' calza perfettamente al nostro settore. Non vediamo l'ora di incontrare al nostro stand i nostri associati, gli ospiti e gli appassionati di surgelati di tutto il mondo e di partecipare ai numerosi eventi in programma a Colonia per il settore".

Fra i principali espositori di Anuga Frozen Food sono annoverati, tra gli altri, Agrarfrost (Germania), Aviko (Paesi Bassi), Clarebout (Belgio), Lutosa (Belgio), McCain (Francia) e Surgital (Italia). Altri fornitori di alimenti surgelati sono presenti, tra l'altro, alle fiere Anuga Out of Home, Anuga Meat e Anuga Bread & Bakery. La gamma di prodotti spazia da pesce e carne, frutta e verdura, piatti pronti, pane e prodotti da forno, gelati, pizza, prodotti a base di patate e confezioni sfuse per i clienti dei settori della ristorazione collettiva e della gastronomia.