Nespresso e George Clooney lanciano le nuove capsule compostabili

Dopo lo spot televisivo "Quanto lontano ti spingeresti per Nespresso" dello scorso anno, il trio comico composto da George Clooney, Jean Dujardin e Camille Cottin sono tornati sui nostri schermi per il lancio della Paper Collection di Nespresso. L’ultima saga del trio porta con sé la stessa energia comica e la stessa avventura ricca di azione, sostenendo al contempo l’impegno costante di Nespresso per un caffè dal gusto indimenticabile, presentando le nuove capsule di carta compostabili in casa del marchio.

Il film ad alta energia vede la situazione ribaltarsi su George Clooney e Jean Dujardin, mentre Camille Cottin ha la meglio su di loro ancora una volta. Clooney mostra compiaciuto le sue capsule di carta Nespresso a Cottin mentre entrano in un ascensore con Dujardin, un altro vicino e i suoi numerosi cani. Quando le porte si aprono e i cani scappano dalle mani del loro proprietario, George e Jean li inseguono eroicamente per riportarli con successo al loro proprietario. Tornati nel loro appartamento, scoprono che Camille ha preso tutte le loro preziose capsule tranne una durante il trambusto, lasciando i due uomini a lottare ancora una volta per il caffè rimanente. Passa a Camille Cottin e al proprietario del cane, che ridono e si godono l'indimenticabile gusto Nespresso nel comfort del salotto di Camille.

Impegnata da oltre 35 anni a offrire ai clienti la migliore esperienza del caffè, con le nuove capsule di carta compostabili domestiche, Nespresso offre agli amanti del caffè un altro modo per fare scelte sostenibili pur godendo dello stesso incredibile sapore di caffè.

La nuova gamma è compatibile con le macchine Nespresso Original. I clienti in Francia e Svizzera – dove la Paper Collection è in fase pilota – possono acquistarli visitando le boutique Nespresso o tramite il sito web locale. Nespresso spera di espandere il lancio ad altri paesi nei prossimi anni.

“Continuiamo a spingerci oltre i confini con il lancio della nostra collezione di capsule compostabili domestiche in carta. Questo momento doveva essere celebrato con il sostegno dei nostri amici Nespresso George Clooney, Jean Dujardin, Camille Cottin", ha dichiarato Melanie Brinbaum, Chief Brand Officer di Nespresso. "Questa innovazione è il primo passo nel nostro viaggio verso il compostabile, poiché continuiamo a offrire scelte sostenibili ai nostri clienti, e questo spot televisivo lo dimostra. La nostra Paper Collection è una nuova scelta sostenibile per gli amanti del caffè, senza compromettere la qualità del caffè che i nostri clienti si aspettano da noi”.

Garantendo un'esperienza del caffè senza compromessi, la Collezione Paper include un rivestimento in biopolimero all'interno della capsula, che protegge il caffè dall'ossidazione e ne preserva aromi e gusto. La Paper Collection è il primo passo nel percorso di Nespresso volto a offrire ai clienti che preferiscono e hanno accesso al compost un modo alternativo di godersi il caffè quotidiano.



I maestri del caffè Nespresso hanno creato quattro nuove miscele, tra cui un caffè biologico proveniente dal programma Nespresso AAA Sustainable Quality™. Le quattro nuove miscele includono: Ispirazione Sicilia, Ispirazione Emilia, Ispirazione Aosta e Perù Organic.

Il prodotto è certificato per il compostaggio, sia domestico che industriale, da TÜV Austria, ente di certificazione internazionale. In Francia, dove Nespresso sta sperimentando questa gamma, queste capsule sono accettate nei contenitori pubblici dei rifiuti organici.