Nespresso: ancora di scena il Clooney "sostenibile"

L'Ambassador globale del brand Nespresso, George Clooney, con Julia Garner e Simone Ashley è il protagonista di “The Bet – La scommessa”, l'ultimo spot tv di Nespresso on-air fino al 18 novembre in Italia, su tutte le principali emittenti tv, lineare e satellitare, incluse le piattaforme On Demand. A supporto, una campagna digital di video online, banner e social media. Annunciato il 22 maggio durante una proiezione esclusiva in occasione del Festival di Cannes, lo spot tv è ispirato all'impegno di Nespresso per offrire alle e ai propri clienti esperienze gustative indimenticabili e garantire un risultato in tazza sempre eccellente, con un semplice tocco. Nello spot, i protagonisti Clooney e Garner, si mettono ironicamente in gioco in una divertente scommessa per indovinare le preferenze di caffè di alcuni loro celebri colleghi, mettendo in luce la varietà di gusti e le tipologie di caffè della Linea Vertuo di Nespresso.

Dietro le quinte delle riprese dello spot, George Clooney ha commentato: "Lavorare con Julia Garner e Simone Ashley è stato fantastico, perché abbiamo tutti avuto l'opportunità di esprimere le nostre personalità nello spot. Non mi piace prendermi troppo sul serio, quindi non mi è dispiaciuto essere stato messo in difficoltà dalle due, anche se alla fine sono stato io ad indossare il casco da motociclista rosa acceso. Penso però di essermela cavata bene".

Parlando della sua prima apparizione in uno spot pubblicitario per Nespresso, Julia Garner ha affermato: “Mi considero una ambassador non ufficiale del caffè; quindi, lavorare in questa campagna Nespresso accanto a dei talenti incredibili è stato un sogno! Ho adorato la sceneggiatura giocosa e, più in generale, il tono di voce dello spot. Sembra proprio confermare il mio sospetto, sicuramente scelgo la tipologia di caffè in base allo stato d’animo che ho in quel momento". Da parte sua Simone Ashley ha dichiarato: "Ci siamo divertiti molto a girare questo spot e ci siamo fatti molte risate sul set. Adoro l'equilibrio tra l’umorismo e l’eleganza degli spot tv di Nespresso, che ci ricordano anche sempre l’importanza di riciclare!".

Melanie Brinbaum, Chief Brand Officer di Nespresso, ha detto: "Siamo molto entusiasti di questa campagna, che unisce George Clooney, Julia Garner e Simone Ashley per la prima volta per raccontare la vasta gamma di caffè che possiamo offrire ai nostri clienti grazie alla Linea Vertuo. Vertuo, con il suo sistema, ci permette di garantire ai nostri clienti l’eccellente qualità di Nespresso, con formati diversi e possibilità in termini di gusto che si adattano agli stati d’animo e alle personalità di ciascuno, oltre che ai diversi momenti della giornata. In più, la scelta di racchiudere i nostri caffè in capsule di alluminio, ci consente di coinvolgere i nostri clienti nel riciclo delle capsule esauste”.