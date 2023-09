Heineken Silver chiude in bellezza la stagione musicale

L’estate è al termine, ma come dice il proverbio: “it ain't over till it's over!". Heineken® festeggia il suo ultimo appuntamento estivo il 9 Settembre, all’Arena Campovolo a Reggio Emilia, come sponsor al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Una buona occasione per brindare alla chiusura della stagione estiva, il periodo in cui ci si sente più predisposti a socializzare e ad aprirsi a nuove esperienze: infatti, secondo una recente indagine realizzata da AstraRicerche per Heineken, per il 54,5% degli italiani il periodo estivo è tra le occasioni di maggior connessione con gli altri e tra queste i concerti riscuotono il 22% delle preferenze.

Se le vacanze estive passano, la musica rimane e rappresenta un’opportunità di legame con nuove persone e di sintonia con gli amici per più di 7 italiani su 10 (71,2%). Per più di un italiano su 4 (26,4%) viene addirittura considerata un elemento indispensabile, in particolar modo per i 25-35enni (28%). Finita l’estate, resta forte anche la voglia di convivialità, di ritrovare gli amici in città e di condividere i racconti di viaggi: secondo l’indagine, le situazioni che fanno sentire i 18-35enni più connessi agli altri sono decisamente più quelle ‘fisiche’ che quelle ‘digitali’, come ad esempio le cene con gli amici (57.6% - 25-35enni 61%) o dandosi appuntamento in un locale, che sia un bar o un pub (32.2%).

Situazioni di ritorno alla normalità, al piacere di stare insieme, magari con una birra Heineken Silver, l’ultimo lancio di Heineken nel mondo delle lager: una birra dal gusto leggero, meno amaro e extra rinfrescante, reso tale dalla ricetta sapientemente sviluppata e dal particolare processo di maturazione a -1°C. Il grado alcolico moderato a 4% vol., la piacevole amarezza e il distintivo aroma di Heineken la rendono una birra dal retrogusto bilanciato, morbido e facile da bere per un’esperienza di gusto extra refreshing. È perfetta per brindare alla fine dell’estate e a un nuovo autunno tra musica, amici e momenti di fresco e leggero piacere.