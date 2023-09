Kellogg riqualifica un campo sportivo a Reggio Emilia

Marco Belinelli e Virginia Gambardella testimonial di "Better Days".

Lunedì 25 settembre, alle ore 16, Kellogg Italia presenta il progetto di riqualificazione del campo da basket Noce Nero, sito all’interno dell’omonimo parco, in via Evangelista Torricelli, 31 a Reggio Emilia. In linea con la strategia globale Esg (Environmental, Social, Governance) Kellogg's Better Days, dopo la tappa che ha toccato il quartiere QT8 di Milano, Kellogg arriva nel capoluogo di provincia emiliano per restituire alla cittadinanza un’area in cui divertirsi praticando sport e riconferma il proprio impegno a favore della comunità e del benessere delle persone, promuovendo uno stile di vita sano.

All’inaugurazione, in continuità con le attività svolte durante la prima tappa, alcune squadre di basket giovanili locali giocheranno a pallacanestro con Marco Belinelli, cestista professionista e capitano in forza alla Virtus Bologna. Virginia Gambardella, divulgatrice e imprenditrice digitale appassionata di benessere, invece, coinvolgerà i presenti in attività ludico-formative volte a sensibilizzarli all’importanza di adottare una sana alimentazione, a partire dalla prima colazione.

“La prima tappa dell’iniziativa è stata fantastica perché ci ha permesso di raggiungere adulti e piccini della comunità meneghina, e non solo, per promuovere l’importanza del binomio alimentazione equilibrata - sport per una crescita virtuosa e positiva. Come emiliano, sono particolarmente orgoglioso di poter essere qui, un territorio a me caro, per la seconda tappa, e unirmi di nuovo a Kellogg per creare Better Days – giorni migliori – basati sul benessere delle persone e della comunità”, ha dichiarato Belinelli.

L’iniziativa riconferma l’impegno di lungo periodo dell’azienda a favore delle comunità. Nelle prossime settimane, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2023/24, Gambardella visiterà il Breakfast Club di Kellogg Italia e Associazione della Croce Rossa Italiana a Torino. Durante la visita, l'imprenditrice digitale si unirà ai volontari di Croce Rossa per distribuire la colazione ai beneficiari del progetto, i quali verranno coinvolti in attività ludico-formative sui temi dell’educazione alimentare. Con il Breakfast Club, Kellogg e Croce Rossa Italiana offrono una colazione nutriente e bilanciata a bambini della scuola primaria appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Durante l’anno scolastico 2022/23, 245 volontari Croce Rossa hanno distribuito oltre 90.000 colazioni a più 1.600 beneficiari in 14 scuole e organizzato più di 800 giornate dedicate ai temi della sana alimentazione.

In linea con l’obiettivo di promuovere il benessere di persone e comunità, a partire da ottobre Kellogg Italia coinvolgerà i consumatori italiani nel concorso a premi ‘Kellogg’s Better Days: Il Buongiorno si vede dalla colazione’. Acquistando una confezione dei prodotti Kellogg’s aderenti all’iniziativa e scansionando il Qr Code integrato nel packaging o presente sui materiali dedicati, esposti nei punti vendita coinvolti a livello nazionale, i consumatori avranno la possibilità di vincere buoni del valore di 100 euro e contribuire ad aiutare Kellogg a donare una colazione a favore del progetto Breakfast Club, in partnership con Croce Rossa Italiana.