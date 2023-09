Restaurant Group vende Frankie & Benny e Chiquito

La Borsa di Londra ha accolto favorevolmente la decisione di The Restaurant Group di cedere due catene di ristoranti in perdita al prezzo simbolico di una sterlina e con l'aggiunta di un contributo in cash di 7,5 milioni all'acquirente, The Big Table Group (Btg). Il titolo del gruppo di ristorazione nella mattinata sale a 49,98 pence (+5,2%), mentre l'indice Ftse 100 sale dello 0,3%. The Restaurant Group (Trg) ha concluso l'accordo con Btg per la cessione per una sterlina di 75 locali, comprendenti in primo luogo i marchi Frankie & Benny e Chiquito, con una transazione che dovrebbe essere completata all'inizio del quarto trimestre.

In una nota, la società spiega che "nel contesto della revisione delle opzioni strategiche in corso, il board di Trg è giunto alla conclusione che la vendita delle attività aumenterà in modo significativo gli obiettivi strategici del gruppo in termini di aumento del margine Ebitda e di riduzione del debito. La transazione portera alla creazione di un gruppo di alta qualità che consisterà in tre divisioni, cioe Wagamama, Pub e Licenze, che nella prima metà del 2023 hanno realizzato fortiv endite e una crescita del margine Ebitda e hanno prospettive di lungo termine favorevoli".

Frankie & Benny - spiega un comunicato - è un marchio italo-americano, mentre Chiquito offre cucina messicana. Nel 2022 la divisione ha perso 65 milioni di sterline. The Restaurant Group attualmente possiede 380 ristoranti e pub in Gran Bretagna e Wagamama è il suo brand di punta.

Trg sottolinea che la vendita le sarebbe di aiuto per concentrarsi su altri marchi più forti, Wagamama incluso. La vendita dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno fiscale, quindi per il 31 marzo 2024. L'aggiornamento ha confermato che la vendita comprende i locali ristorante e il personale che vi lavora. Ciò implica che probabilmente non vi sarà alcun licenziamento immediato, né alcuna chiusura, a seguito dell'operazione finanziaria.