Von der Leyen: "Dialogo strategico sull'agricoltura"

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione Europea avvierà un “dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura”. Lo ha fatto nel suo ultimo discorso annuale sullo Stato dell'Unione prima delle elezioni europee del 2024. Durante la prolusione, tenutasi durante una sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, von der Leyen ha espresso la propria gratitudine agli agricoltori che ogni giorno producono cibo sano. Von der Leyen ha osservato che non si tratta di un “compito facile”, a fronte dell’invasione russa dell’Ucraina, del cambiamento climatico e dei “nuovi obblighi” per gli agricoltori: tutti fattori che “stanno avendo un impatto crescente sul lavoro e sui redditi degli agricoltori, e dobbiamo tenerlo presente”.

Il presidente della Commissione europea ha aggiunto che molti agricoltori “stanno già lavorando duramente per una forma di agricoltura più sostenibile”. Pertanto, ha detto, "dobbiamo lavorare insieme alle persone che lavorano nel settore agricolo per affrontare queste nuove sfide e questo è l’unico modo in cui possiamo garantire una fornitura di cibo per il futuro per tutti noi”. Inoltre, ha ammonito von der Leyen, “abbiamo bisogno di più dialogo" e di "meno polarizzazione".

“Vorremmo avviare un dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura. Sono e rimango convinta - sostiene il presidente della Commissione europea - che l’agricoltura e la protezione del nostro mondo naturale possano andare di pari passo, abbiamo bisogno di entrambe”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla forma che assumerà questo “dialogo strategico”, tuttavia von der Leyen ha fatto riferimento alla “diversità biologica unica” dell’Europa, che comprende circa 6.500 specie presenti soltanto nel vecchio continente. Ha quindi ricordato che le foreste europee sono “insostituibili come fonte di beni e servizi”, che “assorbono anidride carbonica (Co2), forniscono legno e altri prodotti. Generano terreni fertili, filtrano l'aria l'acqua; la biodiversità e i servizi ecosistemici sono assolutamente essenziali per tutti noi in Europa".

“La perdita della natura non distrugge solo le basi della nostra vita, ma anche il sentimento di ciò che le persone considerano casa. Questo è qualcosa che dobbiamo proteggere". "Allo stesso tempo, dobbiamo assicurarci che la sicurezza alimentare sia in armonia con la natura. Questo rimane un compito essenziale”, ha affermato von der Leyen, annunciando infine un pacchetto europeo sull’energia eolica per collaborare con l’industria e gli Stati membri per accelerare le autorizzazioni, concentrarsi sulle competenze e sull’accesso ai finanziamenti.