Tecniche genomiche. Planas (presidenza Ue): "Serve dibattito serio e trasparente"

Il ministro spagnolo uscente dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione Luis Planas, ha affermato oggi davanti al Parlamento europeo l’importanza della politica agricola comune (Pac) per rispondere alle sfide attuali, garantire la sicurezza alimentare nell’Unione europea e fornire redditi dignitosi agli agricoltori. e allevatori.

Nel suo intervento davanti alla Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale a Bruxelles, in qualità di rappresentante della presidenza spagnola dell'Ue, Planas ha voluto sottolineare la validità e l’attualità della politica agricola europea, a 60 anni dalla sua istituzione - come ha già dimostrato durante il Covid e adesso con la guerra in Ucraina - poiché “essa garantisce la fornitura di cibo di qualità in quantità sufficiente, a prezzi ragionevoli, per tutti i cittadini”. In questo senso, Planas ha sostenuto la necessità di mantenere e sostenere questa politica comunitaria e ha valorizzato le parole della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso allo Stato dell'Unione (leggi notizia EFA News). Per raggiungere questo obiettivo, ha aggiunto il ministro spagnolo, la Pac deve continuare a disporre di un bilancio adeguato per promuovere un'agricoltura più sostenibile, contribuire al mantenimento del reddito degli agricoltori e garantire il futuro delle aree rurali, come già affermato nel Trattato di Roma: funzioni che sono state poi ricoperte anche riconosciuto nel trattato sul funzionamento dell’Ue.

Nel suo intervento, Planas ha ripercorso le priorità della presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue, tra cui l'avanzamento delle tecniche genomiche e per le quali è necessario impegnarsi in un “dibattito serio e trasparente”, e ha chiesto di “non chiudere gli occhi davanti alla scienza”. Si tratta, ha detto, di uno strumento chiave per garantire l’autonomia alimentare, intraprendere la necessaria transizione verso un sistema agroalimentare più sostenibile e affrontare gli effetti del cambiamento climatico.

Tra le priorità della presidenza spagnola, ha proseguito Planas, vi saranno una particolare attenzione alle ricadute sui mercati agroalimentari dell'"illegale e ingiustificata" invasione russa dell'Ucraina. Il ministro ha anche espresso l'"assoluto rifiuto dell'uso del cibo come arma di guerra da parte della Russia". Tra gli altri obiettivi: la riforma del regolamento sui fitofarmaci, per promuoverne un uso più efficiente e sostenibile, in modo da produrre cibo in quantità, qualità e a prezzi ragionevoli; la prosecuzione con il dossier sulle indicazioni geografiche protette, nella speranza che possa essere finalizzato per ottobre.