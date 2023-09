Starbucks: Howard Schultz esce dal CdA dopo 36 anni

Dopo quasi un quarantennio, Howard Schultz lascia il consiglio di amministrazione di Starbucks. Il 70enne imprenditore newyorkese ha annunciato il suo addio con effetto immediato al board del gruppo della ristorazione, che aveva portato al successo mondiale dopo averlo acquistito nel 1987. Schultz, che ricopre tuttora il ruolo di presidente emerito di Starbucks, aveva ripreso per la terza volta l'incarico di amministratore delegato nell'aprile 2022, rimanendo in sella per quasi un anno, prima del passaggio di consegne a Laxman Narasimhan, subentratogli nel marzo scorso. "Non vedo l'ora di supportare questa prossima generazione di leader per guidare Starbucks nel futuro come cliente e sostenitore nel mio ruolo di presidente emerito", ha affermato in una nota. La società ha affermato che il cambiamento faceva parte di una transizione pianificata, ma l'imprenditore non ha fornito una ragione per la sua uscita.

Durante il suo ultimo mandato da amministratore delegato, Schultz ha elaborato una strategia per modernizzare le caffetterie dell’azienda, migliorare i rapporti con i baristi e alimentare un’ulteriore crescita delle vendite. Ha anche guidato il lancio di Starbucks Oleato, una linea di bevande a base di olio d'oliva. Secondo quanto riferiscono alcuni media statunitensi, tuttavia, le ultime iniziative gli sono costate nuove inimicizie. L'ex Ceo di Starbucks avrebbe infatti adottato un approccio più aggressivo contro la sindacalizzazione dei baristi rispetto a Kevin Johnson, suo successore e predecessore. Il braccio di ferro è culminato in un'audizione di Schultz davanti a una commissione del Senato per il presunto fallimento dei sindacati della società poco dopo essersi dimesso dalla carica di amministratore delegato. Egli si era dimesso la prima volta dal CdA di Starbucks nel giugno 2018, in vista di una possibile corsa alla Casa Bianca, non andata poi in porto.

Il risvolto più significativo delle dimissioni è comunque il suo avvicendamento con Wei Zhang, già consulente senior di Alibaba e presidente di Alibaba Pictures Group. E' opinione diffusa che l'esperienza di Zhang nel colosso cinese dell’e-commerce possa aiutare Starbucks a recuperare terreno proprio in Cina, che rappresenta il secondo mercato mondiale per l'azienda. Zhang, che ha ricoperto in precedenza ruoli anche presso News Corp China, Cnbc China, Bain e General Electric, fa attualmente parte del consiglio di amministrazione di Ralph Lauren ed è la terza donna nel consiglio di otto persone di Starbucks, che comprende la presidente Mellody Hobson e l'amministratore delegato di Land O'Lakes Beth Ford.