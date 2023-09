"Aria di San Daniele": a Roma il taglio del nastro

L’edizione 2023 di Aria di San Daniele è partita da Roma. Il tour itinerante che porta in tutta Italia il prosciutto di San Daniele ha preso il via nella capitale, per fare tappa, nel corso dell’autunno, in alcune e selezionate città del Paese. Ieri sera il debutto si è celebrato presso il ristorante ViVi - Le Serre, in zona Balduina. Alla presenza di alcuni dirigenti del Consorzio di Tutela della Dop friulana, ha avuto luogo la degustazione del San Daniele, nelle due versioni affettato col coltello e a macchina. A seguire altre eccellenze, sempre a base della Dop, tra cui dei prelibati bigoli con prosciutto San Daniele, Montasio e pepe nero.

EFA News era presente al debutto romano, durante il quale ha incontrato il responsabile marketing e comunicazione del Consorzio San Daniele Nicola Sivilotti, il quale ha menzionato alcuni numeri della Dop: le vaschette certificate sono "circa 26 milioni all'anno, mentre i prosciutti sono circa 2 milioni, con 700mila pezzi". Inoltre "circa il 18% della produzione annua destinato è all'estero", in prevalenza al mercato europeo - Francia e Germania in primis - sebbene vi siano "dati importanti che raccontano come il San Daniele sia apprezzato negli Stati Uniti e in Australia".

In occasione dell'evento, EFA News ha raccolto anche il commento del direttore generale di Assica Davide Calderone, secondo il quale un'iniziativa come "Aria di San Daniele" è utile non soltanto a tenere alta l'attenzione sul prodotto in Italia ma anche per vincere i pregiudizi e "sfatare determinate leggende" su "un settore spesso bersagliato anche ingiustamente per questioni sanitarie, salutistiche e ambientali". Si scoprirà, così, che "il San Daniele è un prodotto completamente naturale" che "si fa solamente con il sale", quindi c'è la possibilità di "apprezzarlo fino in fondo e consumarlo nella maniera corretta".

Il tour percorrerà tutta Italia attraverso ben trentacinque tappe distribuite in sette città. Aria di San Daniele è un’occasione unica per conoscere le caratteristiche qualitative e organolettiche del prosciutto friulano. Con un ricco calendario di eventi, il tour prevedrà una serie di appuntamenti in locali selezionati, come enoteche, osterie e ristoranti, durante i quali il prosciutto di San Daniele sarà reso protagonista. In occasione di ogni serata verrà quindi offerta, ai clienti degli stessi locali, una degustazione di San Daniele Dop affettato al coltello o a macchina dai tagliatori del Consorzio.

Il prosciutto sarà inoltre il protagonista di alcune delle ricette proposte dai diversi locali. La prima tappa del tour si conclude a Roma domani sera, per poi riprendere, sempre nella capitale, nei giorni dal 26 al 28. Questa sera è di scena a Städlin di Via Antonio Pacinotti 83, mentre mercoledì 20 a L’Angolo Divino di Via dei Balestrari 12-14. La tappa romana proseguirà martedì 26 settembre a Heco, nel quartiere Eur e precisamente in Viale dell’Arte 5, per spostarsi poi mercoledì 27 a The Apartment Bar di Via dei Marrucini 1, mentre l’evento conclusivo avrà luogo giovedì 28 nella sede di Trastevere di Heco in Via Portuense 47. Tutti gli appuntamenti nella capitale avranno inizio tra le ore 18.30 e le 19.00. A ottobre il tour si sposterà a Napoli dall’8 all’11, a Catania dal 15 al 18 e a Bari nei giorni dal 23 al 26. Nel mese di novembre sarà il turno delle città di Milano, dal 5 al 7 e dal 12 al 14, e Torino dal 20 al 22 e dal 26 al 28. Brescia ospiterà l’ultima parte di Aria di San Daniele dal 3 al 6 dicembre.Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito eventi.prosciuttosandaniele.it.