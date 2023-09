Anuga Drinks: un respiro sempre più internazionale

I saloni specializzati Anuga Drinks e Anuga Hot Beverages si presentano in ottima forma alla prossima edizione di Anuga. A ottobre 2023 circa 600 aziende interverranno ad Anuga Drinks, mentre Anuga Hot Beverages vedrà la partecipazione di 150 espositori. Entrambi i saloni specializzati mettono in mostra un profilo marcatamente internazionale. Anuga Drinks ospiterà 38 padiglioni da 31 paesi, fra cui Egitto, Argentina, Azerbaijan, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Italia, USA, Gran Bretagna, Giappone, Corea, Lettonia, Lituania, Messico, Austria, Paraguay, Portogallo, Polonia, Slovenia, Sudafrica, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ungheria e Cipro. Ad Anuga Hot Beverages si sono invece iscritte 14 collettive da 14 paesi, fra cui Argentina, Cina, Grecia, Gran Bretagna, Italia, Colombia, Messico, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Sri Lanka, Taiwan, Turchia e Cipro.

Fra i principali espositori dei due saloni specializzati sono annoverate, oltre a molte altre, le seguenti aziende: Anuga Drinks: Hermann Pfanner Getränke GmbH, Medibel NV, Orana A/S, Uludag Icecek Turk A.S., Gan Shmuel Foods Ltd., SA San Miguel Global, Manufri S.L., Gat Foods-Ibbl Ltd., Louis Dreyfus Company Suisse S.A., Austria Juice GmbH.Hot Beverages: Akbar Brothers, Barbera Caffè SpA., Cafea GmbH, Empire Teas, Taylors of Harrogate e Ultramar Caffè Srl.

Anche la Start-up Area di Anuga Drinks fa segnare il tutto esaurito. Ospiterà principalmente aziende del settore delle bevande con focus su drink vegani, alternative analcoliche e prodotti trend come bubble tea ed energy drink. In totale il padiglione 8 accoglierà 12 espositori e il padiglione 7 ospiterà 5 aziende produttrici di bevande.

Secondo Innova Market Insights, nel periodo da luglio 2017 a giugno 2022 Nigeria (+46%) e Corea del Sud (+31%) sono fra i mercati in maggior crescita per inserimenti di bevande. Per il periodo da luglio 2021 a giugno 2022 gli Usa e il Regno Unito guidano invece il mercato mondiale del beverage, mentre il Canada si piazza al quarto posto con una crescita del +23%. Gli Usa si collocano al vertice della classifica per le innovazioni di prodotto nelle categorie principali birra, succhi e nettari. Volgendo lo sguardo ai trend, nel periodo da luglio 2017 a giugno 2022 le seguenti categorie hanno messo a segno un andamento positivo: +35% per le bevande analcoliche, +32% per le bevande vegetali e +26% per quelle vegane.

Con riferimento alle novità di Anuga, ad Anuga Drinks e Anuga Hot Beverages si delineano i seguenti trend: sempre più aziende producono bevande che promettono vantaggi in termini di salute, come per esempio il rafforzamento delle difese immunitarie. Nel contesto della crescente attenzione riservata a uno stile di vita sano si impongono prodotti naturali e sostenibili, ad esempio con meno zuccheri, con proprietà funzionali o clean label. Ma nella produzione delle bevande svolge un ruolo di primo piano anche il riutilizzo di prodotti di scarto, come pane secco o residui del frutto del cacao. Per quanto riguarda gli ingredienti funzionali, l'attenzione si concentra sugli ingredienti naturali e vegetali da agricoltura sostenibile. Per ingaggiare anche i consumatori più giovani, gli espositori di Anuga propongono bevande dai colori accesi e dal gusto esotico. Oltre agli agrumi, le bevande sia calde che fredde puntano su aromi vegetali floreali ricavati da ibisco, gelsomino, rosa e fiori di sambuco. Un altro trend importante è rappresentato dalle alternative analcoliche, in particolare birra e vino.