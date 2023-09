Mulino Bianco con più "Armonia"

La presentazione a Wanderlust 108, evento che celebra il Mindful Movement.

Prendersi cura di sé non è mai stato così in cima alle priorità degli italiani. La ricerca del benessere a 360° coinvolge sia fisico che mente e guida scelte sempre più consapevoli, anche a tavola, a partire dalla prima colazione. Una conferma arriva dall’indagine svolta da Nielsen per Mulino Bianco, da cui emerge come 1 italiano su 3 sia più attento rispetto al passato agli aspetti “healthy” nella scelta degli alimenti per la colazione o per gli snack. Si riscontra una maggiore attenzione nella scelta di alimenti che offrono benefici funzionali (37% colazione, 44% snack), agli ingredienti presenti (36% colazione, 44% snack) e ai valori nutrizionali (34% colazione, 41% snack).

In linea con questa tendenza, Mulino Bianco rilancia la gamma di prodotti “Armonia” con un rinnovamento del brand. Il nuovo naming per la linea Mulino Bianco diventa così uno stato d’animo, rimandando al concetto di equilibrio con sé stessi e con l’ambiente che ci circonda. Il nuovo pack, dal colore verde ancora più fresco e delicato rispetto a prima, rappresenta la natura, l’armonia e l’equilibrio, la speranza e la serenità.

Grazie alle loro ricette basate su un ingrediente caratterizzante, come avena, farro, frutta, i prodotti della linea Armonia nell’ambito di un corretto stile di vita possono apportare benefici nutrizionali ma senza rinunciare al gusto. Prodotti storici, come le Camille o i Cracker all’acqua, si affiancano a novità come i biscotti Mirtillini e Buonfarro e a prodotti rivisitati come CioccoAvena, PandiYò e Cecille, per una linea che valorizza il meglio di ogni ingrediente, offrendo nuove esperienze di gusto, con la consapevolezza che stare bene con sé stessi, mangiando con gusto e cercando la bontà, sia il primo passo per la felicità.

La presentazione dei prodotti e dei pack della linea Armonia è in programma a Wanderlust 108, l’unico Mindful Triathlon, nato in America e diffuso poi in cinque continenti, che da anni celebra il Movimento Consapevole riunendo gli Yoga Lovers di tutto il mondo. A Milano il 23 e 24 settembre e a Roma il 30 Settembre arrivano una serie di appuntamenti firmati Mulino Bianco e dedicati al benessere fisico, mentale e spirituale.