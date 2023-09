Despar Centro-Sud: torna la "Carovana della Prevenzione"

Maiora, azienda protagonista della Gdo nel centrosud con l’insegna Despar, lavora con costanza e dedizione per sviluppare in prima linea o sostenere attività rivolte al sociale, al territorio e alle persone che lo abitano. A tal proposito, dopo il successo dell’edizione 2022, l’azienda ha stretto un nuovo sodalizio con Komen Italia, attiva dal 2000 in prima linea nella lotta ai tumori al seno, per “La Carovana della Prevenzione”, ideata congiuntamente alla Fondazione Policlinico A. Gemelli Irccs. L’obiettivo è duplice: veicolare l’importanza della prevenzione e rendere disponibili screening gratuiti per prevenire i tumori di genere.

La tutela della salute è uno dei temi principali del calendario di iniziative rivolte al welfare messo in campo da Maiora, in linea con l’obiettivo n. 3 dell’Agenda ONU 2030 relativo alla salute e benessere “di tutti a tutte le età”. Proprio per questo motivo, l’impegno profuso è stato ancora maggiore, e ha portato a importanti novità nell’ambito dell’efficacia de “La Carovana della Prevenzione”.

Questa, infatti, permetterà di fornire gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche non solo alle donne, ma anche agli uomini: saranno effettuati screening di natura senologica, urologica ed endocrinologica. Inoltre, l’iniziativa non si svilupperà solo durante l’arco di ottobre, mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione, ma si estenderà anche a novembre, dal momento che anche le tappe previste sono aumentate, coinvolgendo ben 5 punti vendita in 4 Regioni del Centro-Sud. Si partirà dalla Puglia, in particolare il 4 ottobre dalla città di Corato (BA) e il 5 ottobre da quella di Giovinazzo (BA). Seguiranno poi la Basilicata con lo store di Melfi (PZ) il 25 ottobre, mentre Abruzzo e Calabria vedranno sostare la Carovana rispettivamente presso Pescara il 7 novembre e Rende (CS) il 13 novembre.

Per l’occasione, l’interno dei parcheggi dei punti vendita cittadini della rete Despar si trasformerà in un vero e proprio centro di informazione sulla prevenzione, con la presenza di unità mobili, personale qualificato e strumentazioni di alta tecnologia per eseguire, tramite prenotazione preventiva sul sito web, i già citati esami senologici, urologici ed endocrinologici.

In virtù del rinnovato supporto alla causa, è stato predisposto un efficiente piano di comunicazione, che coinvolge anche il volantino, in modo tale da sensibilizzare sul tema e coinvolgere i clienti in modo capillare.

L’importanza della prevenzione emerge in maniera importante all’indomani dell’emergenza sanitaria post-pandemica: i ritardi negli interventi chirurgici, nelle prestazioni terapeutiche salvavita e il blocco completo dei programmi di screening hanno causato circa 1 milione di esami mammografici in meno e oltre 3.500 donne hanno scoperto di avere un tumore del seno in fase più avanzata. Inoltre, secondo i dati Sui, solo il 10% degli uomini si sottopone a visite urologiche di prevenzione e ben 9 maschi su 10 effettuano una visita solo in caso di patologie gravi, con disturbi in fase avanzata che possono richiedere terapie più 'aggressive' di quelle che altrimenti.

"Contribuire a rendere più consapevoli circa la prevenzione – spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora – significa per noi educare al bene più prezioso di cui disponiamo: la vita. Abbiamo scelto di rinnovare la nostra collaborazione con Komen Italia e la “Carovana della Prevenzione” per il secondo anno consecutivo proprio perché sposiamo i valori di questa iniziativa. Come importanti novità, abbiamo aumentato le tappe e allargato i test diagnostici agli uomini, oltre che alle donne".

Anche la presidente del Comitato pugliese di Komen Linda Catucci è entusiasta riguardo alla collaborazione con Maiora: "Siamo orgogliosi e grati di poter condividere il nostro importante progetto Carovana con una delle più grandi realtà di impresa del nostro Meridione – afferma Catucci –. L'attenzione alla salute dei propri collaboratori, clienti e di quella fascia debole e fragile di collettività denota una grande sensibilità ed una forte volontà di adoperarsi per il prossimo, affinché ognuno possa avere il meglio per la propria salute. Poiché quest’ultima è un diritto di tutti, non posso che ringraziare Maiora – Despar Centro Sud per essere accanto a Komen, per essere vicini alle donne e per essere sensibile e di grande aiuto all’intera collettività".