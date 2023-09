MartinoRossi Spa: ricavi in crescita (+12%) nel 2022

MartinoRossi SpA, azienda specializzata nella produzione di farine, semilavorati e prodotti funzionali da cereali e legumi senza glutine, allergeni e Ogm provenienti da filiera controllata italiana, ha reso disponibile il bilancio di sostenibilità relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022.

La nuova ottica allargata ai fattori esogeni fornisce agli stakeholder una chiave di lettura completa e trasparente su un anno particolarmente travagliato per l’intero comparto agroalimentare, come sottolinea l'amministratore delegato Stefano Rossi: “Il 2022 è stato un anno straordinariamente difficile e complesso per via di molteplici fattori che hanno interferito sui risultati attesi dal piano industriale. In particolare, il conflitto russo-ucraino ha destabilizzato la gestione ordinaria, mettendo sotto stress l’operatività aziendale e comprimendo la marginalità a causa dei rincari di energia e materie prime senza, però, che ciò incidesse sull’andamento dei ricavi, in crescita del 12% rispetto al 2021”.

La capacità dell’azienda cremonese di tenere salda la rotta della crescita trova riscontro in indicatori quali l’ampliamento da 15mila a 16mila ettari della filiera totalmente controllata che coinvolge oltre 500 aziende agricole dislocate in aree elettive per la produzione di cereali e leguminose in Italia, l’assunzione di dieci dipendenti (portando il totale a 97) nonché l’accelerazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio su una superficie di 6.000 mq. che ospiterà uffici, nuovi laboratori di R&D, i laboratori di controllo qualità e nuove aree per ristorazione e show-cooking. Nel corso del 2022, inoltre, è stato completato il nuovo reparto di confezionamento con tre linee automatizzate per i formati B2C.

Il secondo Bilancio di Sostenibilità conferma l’assoluta centralità per l’azienda della qualità e della sicurezza alimentare. Perno del Sistema Qualità di MartinoRossi è l’Ufficio Qualità interno, deputato a effettuare controlli sistematici sulle materie prime sia nella fase di selezione e approvazione dei fornitori, sia al momento dell’accettazione dei raccolti presso i siti produttivi. Analogamente al 2021, inoltre, nel 2022 le analisi interne di routine su umidità, granulometrie, micotossine e allergeni sono state affiancate da oltre 10.000 analisi di monitoraggio condotte presso laboratori accreditati per accertare l’assenza, ad esempio, di Ogm, pesticidi, frammenti estranei e microrganismi.

L’azienda si è impegnata a contribuire alla messa a dimora di due alberi per ogni autoarticolato in uscita dai suoi stabilimenti. In questo modo sono stati piantati in media oltre 10mila alberi l’anno, riforestando più di 300 ettari di terreno, per un totale ad oggi di oltre 37mila alberi.