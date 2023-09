Fruit Attraction: a Madrid l'eccellenza ortofrutticola italiana

Tutto è pronto per Madrid: il Gruppo Alegra, realtà leader dell’ortofrutta in Italia e in Europa, parteciperà a Fruit Attraction 2023, l’importante manifestazione fieristica in programma dal 3 al 5 ottobre all’Ifema Feira, nella capitale spagnola. Alegra, Brio e Valfrutta Fresco porteranno il frutto del lavoro e dell’impegno dei propri soci all’interno dell’area collettiva allestita da Cso Italy. “A Madrid la nostra squadra si presenterà numerosa e pronta a cogliere nuove opportunità di business, consolidare relazioni esistenti e presentare la nostra gamma completa, incluse le più recenti novità - spiega Rita Biserni, marketing estero del Gruppo Alegra -. Per le nostre aziende i mercati esteri rappresentano oltre il 50% del volume di affari e appuntamenti come Fruit Attraction sono imprescindibili”.

I riflettori si accenderanno, in particolare, sulle produzioni tipiche di questo periodo dell’anno: “A Madrid potremo confrontarci sulla prossima campagna del kiwi, a partire dalle stime produttive che vedono l’Italia come secondo Paese produttore al mondo dopo la Nuova Zelanda, e sarà possibile scoprire una nuova varietà a polpa verde, caratterizzata da un grado brix molto elevato e un gusto perfettamente bilanciato, risultato di un lungo percorso di breeding. Spazio anche ai kaki Loti di Romagna a polpa morbida e al Rojo Brillante a polpa soda, con la campagna in avvio nelle prossime settimane, alle pomacee e alle varietà tardive di susine, protagoniste sia in Europa che Oltremare nei mesi autunnali. Senza dimenticare Ondine, la nettarina piatta reduce da una campagna estiva con importanti consensi dai consumatori: il prossimo anno – conclude Biserni - arriveremo alla piena produzione e, insieme agli altri partner di questo ambizioso progetto club, potremo incrementare la nostra penetrazione sia sul mercato nazionale che all’estero”. L’appuntamento con il Gruppo Alegra è al padiglione 8 stand C12