World No Alcol Day: Sanpellegrino lancia il cocktail Basil 0

Il mondo della mixology ci ha abituati nel tempo a proposte alternative rispetto ai classici drink alcolici, ma solo negli ultimi anni tutto questo ha portato ad una vera e propria tendenza: il Sober Curiosity Movement, trend diffuso oltreoceano soprattutto tra giovani e giovanissimi che punta alla sobrietà come stile di vita. Questa tendenza ha acquisito sempre maggiore popolarità fino a sbarcare anche in Italia con il movimento della Sobrietà all’italiana, promosso dalle Bibite Sanpellegrino che, per l’occasione, presentano una esclusiva drink list “sobria”.

Con i propri esperti di miscelazione, infatti, Bibite Sanpellegrino ha ideato mocktail inediti e all’avanguardia che grazie ai loro gusti ricercati sono in grado di ricreare un’esperienza di fine drinking unica. E in occasione del World No Alcol Day - una giornata istituita per celebrare proprio la sobrietà – il marchio propone il Basil 0, un cocktail analcolico dal gusto fresco e frizzante a base di Tonica Rovere Sanpellegrino.

Si tratta di creazione unica, ideata e realizzata dalla Bar Manager Elisabetta Ciceri. Basil 0 sposa appieno il trend della Sobrietà all’italiana già a partire dal nome, dove lo “zero” indica proprio l’assenza di alcol al suo interno. Inoltre, grazie ai suoi ingredienti di qualità, il cocktail sprigiona l’anima italiana che lo contraddistingue. Non a caso, uno dei componenti chiave del drink è il basilico, che da sempre rappresenta un elemento tipico della cucina mediterranea. Il drink, fresco e profumato, è pensato per riportare alla mente l’idea di una socialità genuina, spontanea e senza filtri, come suggerisce anche il suo aspetto trasparente. Queste caratteristiche sono i valori che vengono celebrati durante il World No Alcol Day, una giornata nata per riscoprire la bellezza dei rapporti vissuti all’insegna della sobrietà.

La ricorrenza, proposta per la prima volta nel 2008 dall’India, viene festeggiata il 2 ottobre per onorare la data di nascita di Gandhi, simbolo di temperanza, disciplina e sobrietà. Da quel momento, ogni anno si celebra questa giornata all’insegna della sobrietà – anche e soprattutto tra i più giovani. Secondo alcuni studi internazionali , infatti, sono sempre di più i Millennials e i rappresentanti della Generazione Z a rivalutare il consumo di alcol in situazioni di socialità e convivialità, preferendo invece alternative analcoliche. Basil 0 combina le note secche ed intense di Tonica Rovere Sanpellegrino alle fragranti note speziate dell’analcolico Gin Vol0. Ad aggiungere poi un tocco di freschezza al drink sono lo sciroppo di basilico homemade ed il succo di limone.

Per preparare il Basil 0 basterà unire in uno shaker lo sciroppo di basilico homemade – creato combinando acqua, basilico, zucchero e pectina - al Gin Vol0, e infine aggiungere il succo di limone fresco. Dopo aver inserito anche il ghiaccio, e agitato con energia, occorrerà filtrare il risultato. Infine, bisognerà aggiungere la Tonica Rovere Sanpellegrino e, per dare un tocco più elegante, guarnire con una cima di basilico fresco. Il nuovo cocktail Basil 0 vuole dunque celebrare questa giornata all’insegna della sobrietà, portando una ventata di freschezza ed un gusto tipicamente italiano, per vivere un’esperienza di mixology unica e con zero alcol.