Trimestre anti-inflazione: la firma di Meloni e Urso

Dopo mesi di discussioni e trattative tra governo e parti sociali, da oggi il trimestre anti-inflazione (leggi notizia EFA News) è ufficialmente in vigore. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso hanno firmato il patto che decreterà formalmente l'avvio del provvedimento governativo a partire da domenica 1 ottobre, per concludersi il 31 dicembre 2023.

"Il trimestre antinflazione inizierà domenica, il primo ottobre, con il carrello tricolore, il carrello della spesa che è quello che più colpisce le famiglie italiani", con i prodotti alimentari ma anche i prodotti di largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia. Lo ha affermato il ministro Urso, a margine dellla firma del Patto a palazzo Chigi. "E' importante che inizi domenica e che comprenda l'intero periodo natalizio", anche "per onorare una festività religiosa a cui siamo particolarmente attenti", ha aggiunto il ministro.

"Questo patto è uno strumento attraverso cui lavoriamo insieme per calmierare i prezzi sui principali beni di largo consumo. Un'iniziativa che va al di là del valore economico, è un bel messaggio alla nazione, agli italiani, sulla capacità che l'Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere degli obiettivi", ha detto il premier Meloni alla sigla del patto, che prevede un paniere di prodotti alimentari di base e di largo consumo a prezzi ribassati o calmierati. "Penso sia la prima volta che tutto il sistema Italia, la filiera alimentare, dei beni di largo consumo, firma un patto con il governo per tenere sotto controllo i prezzi del carrello della spesa, per aiutare famiglie, soprattutto quelle in difficoltà", ha detto il presidente del Consiglio.

"Dall'inizio abbiamo lavorato per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, con le risorse limitate che abbiamo - ha proseguito Meloni -. Abbiamo concentrato quelle risorse per aiutare le famiglie, con tantissime iniziative, anche relative all'energia, il taglio del cuneo contributivo, fino all'aumento dell'assegno unico per i figli, il taglio dell'Iva sui prodotti di prima infanzia, l'aumento delle pensioni, la super rivalutazione delle pensioni minime, la carta Dedicata a te per l'acquisto dei beni alimentari, che è stata allargata ai carburanti. Abbiamo cercato di sostenere soprattutto le famiglie di fronte al problema inflazionistico. E lo abbiamo fatto, e ne rivendico la scelta politica, concentrando le risorse sui redditi medio bassi".