Anuga: Rosolia (Koelnmesse): "Record italiano di espositori"

Dal 7 all’11 ottobre torna a Colonia l’edizione 2023 di Anuga. Con oltre 7.800 espositori, provenienti da 118 Paesi, e una quota di espositori dall’estero del 94%, Anuga si conferma di nuovo il principale appuntamento del mondo per il settore Food & Beverage. L’elevato numero di espositori, che occuperanno tutti i 300 mila quadrati di superficie disponibile, lascia prevedere un’edizione 2023 di grande successo, con un ritorno a livelli prepandemia. Per la prossima edizione, i Paesi con il maggior numero di espositori sono Italia, Germania, Francia, Grecia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Cina, Turchia e Stati Uniti. L’Italia parteciperà con oltre 1.000 espositori, dunque sarà il Paese estero con il maggior numero di espositori.

L’edizione 2023 di Anuga si apre quindi con un grande ottimismo, e ancora di più per le aziende italiane. “Sono oltre 1.000 le aziende Made in Italy che partecipano ad Anuga 2023”, spiega infatti Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia. “Quest’ampia partecipazione è il risultato di una collaborazione importante, che coinvolge, oltre all’Ice, le Regioni e diversi Consorzi e Reti di Imprese. Tra gli oltre 100 Paesi esteri che espongono ad Anuga, l’Italia è il Paese con il maggior numero di espositori, dunque una rappresentanza molto significativa, non solo dal punto di vista quantitativo, ma naturalmente anche dal punto di vista qualitativo, essendo il cibo italiano tra i più apprezzati nel mondo. La varietà degli alimenti prodotti in Italia, infatti, dalla carne, ai latticini, al cibo biologico, consente all’Italia di essere presente in tutti i dieci Saloni di Anuga. Grazie al supporto di Koelnmesse Italia, le aziende italiane trovano in Anuga una piattaforma privilegiata per gli scambi commerciali con tutto il mondo, oltre a molteplici possibilità di aggiornamento sui temi di grande rilievo”.

Con la nuova app di Anuga, anche il networking è molto più facile. Basta registrarsi sulla app, come espositori o come visitatori, aggiungere la propria area di interesse, e l’app cerca per voi gli interlocutori più rilevanti, a partire da tre mesi prima dell’inizio della fiera: un grande vantaggio per la pianificazione degli incontri e uno strumento di business che mette in contatto espositori e visitatori prima dell’inizio della fiera. E anche la ricerca di stand e padiglioni è più semplice e veloce: si cerca lo stand sulla app, e lo si salva nella propria agenda personale, tutto sempre all’interno dell’app. Inoltre, con il QR code della app, è molto più semplice e immediato scambiare i propri dati con le persone con cui si viene in contatto. Niente più biglietti da visita che si perdono o si dimenticano: tutti i contatti sono nello smartphone.

Filo conduttore di Anuga 2023 è la “Crescita Sostenibile”, tema oggi più che mai attuale, di fronte alle sfide globali come il cambiamento climatico, la scarsità di risorse e la crescita demografica. Il tema pone l’accento su diverse questioni, per esempio analizzando il modo in cui si possono conciliare crescita economica e sostenibilità nell’industria alimentare, o ancora, quali possibili soluzioni possa adottare l’industria a proposito degli aspetti ambientali e climatici. I temi saranno affrontati sia nei dieci Saloni che compongono Anuga, sia nell’ambito di convegni, seminari e dibattiti.

Il futuro della filiera industriale è di vitale importanza: per questo, Anuga propone un ricco programma di seminari e dibattiti, con esperti di fama internazionale. I temi affrontati andranno dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), alla trasparenza e tracciabilità delle catene di approvvigionamento e dei prodotti, alla produzione più rispettosa del clima, fino alla coltivazione di materie prime a basso consumo di risorse. Inoltre, insieme a nuovi partner come Eit Food, l'iniziativa leader in Europa per le innovazioni alimentari e Unido, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, si parlerà di come evitare lo spreco di cibo e di quali siano le vie per un sistema alimentare circolare.