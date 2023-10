Artigianto, due nuovi gusti di gelato celebrano GenovaJeans

C'è anche il "gusto" all'interno di GenovaJeans, la manifestazione dedicata al noto tessuto nato nel capoluogo ligure come tuta da lavorio dei portuali. L'evento si svolgerà dal 5 all'8 ottobre nel centro della città. In occasione delle giornate dell'iniziativa torna, infatti, Stile Artigiano, con una nuova edizione per celebrare l'impegno e la creatività degli artigiani liguri. L'iniziativa è organizzata da Confartigianato Liguria con la partecipazione dell'assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova.

Per far vedere qualche assaggio del genio degli artigiani liguri, ecco che alla presentazione delle iniziative sono stati presentati dalla gelateria Capriccio di Via di Porta Soprana e dalla Cremeria delle Erbe di Piazza delle Erbe due gusti dedicati alla manifestazione: Soprana in jeans (base latte, crema pasticceria, marsala, variegato con mele caramellate nel blue curacao per dare il colore dei jeans) e Genova Blue Gins (base latte con un blend di diversi gin e pompelmo).

La manifestazione si articolerà in tour guidati che partiranno Da Palazzo Imperiale verso le botteghe artigiane del centro storico che, per l'occasione, celebreranno nelle loro lavorazioni la celebra stoffa blu: da lì il tour si sviluppa a Galleria Duferco, in Darsena, dove prenderà vita il JeansMarket, uno spazio dedicato alla promozione delle eccellenze artigiane e in particolare al marchio 'Artigiani in Liguria'; passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra, nel palazzo dei rolli "Andrea Pitto", la postazione fissa di "Avant toi", dove una nota impresa genovese creerà quattro vetrine dedicate a GenovaJeans.

"Gli artigiani sono i testimoni del saper fare ligure, artisti di una tradizione secolare che deve essere trasmessa alle nuove generazioni per mantenere centralità all'interno del nostro tessuto economico -sottolinea l'assessore regionale Andrea Benveduti-. Ringrazio Confartigianato Liguria per porre l'attenzione sulla creatività dei nostri artigiani, declinando a tema, in occasione delle giornate di GenovaJeans, un'iniziativa come Stile Artigiano che sosteniamo a livello organizzativo ed economico con l'inserimento nel piano annuale delle iniziative promozionali".