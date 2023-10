Malnutrizione: sesto congresso SINuC ai blocchi di partenza

Nutrizione nell’obesità, in terapia intensiva, in gastroenterologia, in oncologia, in chirurgia e durante l’invecchiamento sono solo alcuni degli argomenti del 6° Congresso Nazionale SINuC che si terrà a Roma dal 4 al 6 ottobre prossimi all’Hotel Villa Pamphili.

La SINuC anche quest’anno si propone di fornire un aggiornamento medico di elevato standard qualitativo su argomenti propri della Nutrizione Clinica e del Metabolismo. Ampio spazio verrà dedicato ai progetti speciali dal Nutrendo, allo protocollo di ricerca realizzato insieme alla società Italiana di Chirurgia Oncologica (Sico) e alla PRevalence of Malnutrition in Surgery (ProMiS) che si propone di valutare lo status nutrizionale dei candidati alla chirurgia oncologica, al Progetto Disfagia promosso dall’Area Dietisti SINuC.

“La malnutrizione è in agguato in moltissimi contesti sanitari: in oncologia, nelle malattie croniche, in quelle neurodegenerative, nei reparti di terapia intensiva o nelle Rsa”, sottolinea il professor Maurizio Muscaritoli (foto), presidente SINuC che spiega: “Sono decine gli specialisti che la incontrano nella loro pratica clinica ed è il motivo per cui questa edizione del Congresso SINuC è multidisciplinare e corale, arrivando a coinvolgere come protagonisti anche gli infermieri che si occupano di terapia nutrizionale e i dietisti. Stiamo lavorando per diffondere una cultura che renda questa malattia nella malattia visibile e oggetto di attenzione e trattamento. Basti pensare che la malnutrizione raddoppia il rischio di morte nei pazienti oncologici con un tasso che supera il 65% secondo il recente studio italiano Nutrionco”.

In particolare, sarà dato notevole rilievo, grazie alla partecipazione di relatori di rilevanza nazionale ed internazionale e alla collaborazione con altre Società Scientifiche, ai seguenti argomenti: protocollo Eras, pre-abilitazione nutrizionale in chirurgia, complessa gestione metabolico-nutrizionale paziente critico, terapie innovative per i pazienti affetti da insufficienza intestinale, insufficienza pancreatica esocrina, obesità sarcopenica, quella condizione in cui il soggetto è obeso ma carente di massa muscolare e quindi in una condizione di potenziale fragilità. Durante l’evento si svolgeranno anche corsi accreditati Ecm per le figure professionali coinvolte nei percorsi di nutrizione clinica, come farmacisti, dietisti e infermieri.