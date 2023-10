Birra Peroni: Daniela Gerardi è il nuovo Finance Director

Birra Peroni annuncia la nomina di Daniela Gerardi come nuovo Finance Director. La manager, che ha fatto il suo ingresso in azienda nel 2019 con il ruolo di Head of Financial Control & Planning, dopo un’esperienza internazionale all’interno del Gruppo Asahi, di cui Birra Peroni è parte, torna in Italia nel nuovo ruolo -divenuto effettivo a partire dal 1° ottobre-, riportando direttamente a Enrico Galasso, presidente e amministratore delegato di Birra Peroni.

Gerardi ha iniziato la sua carriera in Pwc successivamente è entrata in Bat Italia, dove ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, per poi diventare Finance Director di 20th Century Fox. Nel 2019 l’arrivo in Birra Peroni come Head of Financial Control & Planning, ruolo che le ha permesso di guidare, tra gli altri, un importante progetto di revisione e automazione dei processi amministrativi. Nel gennaio 2022 il passaggio alla business unit Asahi Europe & International dove ha assunto il ruolo di Head of Finance & Control occupandosi soprattutto della razionalizzazione della corporate structure del Gruppo e dell’abilitazione dell’agenda di sostenibilità nei vari mercati.

“È davvero un piacere poter ritrovare Daniela in Birra Peroni”, ha dichiarato Galasso. “Sono sicuro che la sua consolidata esperienza, unita al lavoro di questi ultimi mesi nel nostro Gruppo, ci aiuterà a rafforzare ulteriormente il nostro team finance e offrirà un contributo prezioso per affrontare in maniera efficace le importanti sfide che ci attendono. L’attuale congiuntura economica è alla base di un’estrema volatilità di domanda e costi e il ruolo di Daniela, oltre che di tutto il team, è fondamentale per elaborare una strategia efficace e proseguire il percorso di crescita del nostro business in Italia e sui mercati esteri”.

“Torno in Birra Peroni dopo un’esperienza importante che mi ha permesso di crescere e di avere una visione più completa di processi e strutture aziendali. Non vedo l’ora di offrire il mio contributo per lo sviluppo del business e di affrontare, con il supporto di un team di persone competenti e appassionate, le sfide che una realtà di livello internazionale ha davanti, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da cambiamenti di contesto e incertezza”, dichiara il nuovo Finance Director di Birra Peroni.

Daniela Gerardi subentra a Adam Legersky, che lascia il ruolo di Chief Financial Officer di Birra Peroni, ricoperto dal gennaio 2022, per assumere la carica di Finance Director per Repubblica Ceca e Slovacchia di Plzeňský Prazdroj, azienda ceca facente parte del Gruppo Asahi e conosciuta in tutto il mondo per i brand Pilsner Urquell e Kozel.