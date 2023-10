Anuga: Granarolo protagonista nel segno dell'innovazione

Granarolo S.p.A. torna da protagonista alla 37° edizione di Anuga Food Fair, la fiera biennale dedicata al Food & Beverage più importante al mondo, rivolta al mercato del retail, catering e servizi, che si svolgerà come da tradizione a Colonia dal 7 all’11 ottobre 2023 con oltre 7.800 espositori da 118 paesi.

Granarolo promuoverà i propri prodotti di eccellenza nel segno dell’innovazione con due stand, uno Granarolo (Hall 10.1 | Stand C061), in cui saranno presentate le gamme e le novità di prodotti e marchi del proprio portafoglio disponibili per i mercati internazionali, in particolare Granarolo Benessere High Protein, e uno dedicato al brand Unconventional (Hall 5.2 | Stand C068), la linea alternative meat, 100% vegetale, leader di mercato in Italia e che ha vinto l’importante riconoscimento Abillion (https://www.abillion.com/awards/best-vegan-burgers-2022) come “il miglior hamburger vegano al mondo” e il Taste Award 2022 come Best Plant-Based Burger nel Regno Unito.

Ampio spazio sarà dato all’impegno del Gruppo in termini di sostenibilità attraverso #bontàresponsabile, il progetto strategico di lungo periodo che, agendo sulla leva dell’innovazione, focalizza l’impegno del Gruppo sui temi della sostenibilità per l’oggi e per il domani in logica di trasformazione (di processo e packaging) e agricolo-allevatoriale.

Le novità e anticipazioni più importanti presentate da Granarolo ad Anuga saranno:

- La linea Granarolo Benessere, il sub-brand dove sono riuniti i prodotti funzionali del Gruppo dedicati al benessere e a specifici bisogni per tutta la famiglia e che avrà come testimonial per i prossimi 2 anni Gregorio Paltrinieri, nuotatore campione mondiale e olimpico: Granarolo Benessere High Protein, la gamma di prodotti specificatamente studiata per coloro che ricercano un contenuto proteico superiore oltre a un basso contenuto di grassi, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti, Granarolo Benessere Accadì Alta Digeribilità, una delle prime esperienze italiane di prodotti lattiero-caseari delattosati e Granarolo Benessere Kefir.

- Il brand Unconventional, la linea alternative meat, 100% vegetale, realizzata in Italia dal lavoro di ricercatori italiani, diventata leader di mercato in Italia e che si è arricchita di nuove referenze come la salsiccia, il filetto di pollo, la cotoletta e le ultime 2 novità, i nuggets e i ravioli ripieni.

- Granarolo Cheese Snack, lo snack 100% di formaggio, cotto al forno, ricco di calcio e fosforo, senza conservanti, naturalmente senza lattosio e senza glutine, fonte di proteine, adatto per una dieta vegetariana grazie all’utilizzo di caglio microbico. I cheese snack sono shelf stable, ovvero si conservano a temperatura ambiente, e sono ideali per più occasioni di consumo, spuntino veloce, finger food e aperitivo.

Specialità della tradizione casearia italiana, sia per i formaggi freschi, come burrata e mozzarella fior di latte, sia per i duri e Dop come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola Dop e formaggi di capra.

I formaggi italiani del brand Casa Azzurra per il mercato francese, secondo per importanza dopo quello italiano, dove il Gruppo è 1° player nei formaggi duri italiani, 2° in quello della mozzarella vaccina e 1° nella mozzarella di bufala, 2° nel mascarpone.Tutte le gamme dello storico brand Yomo, tra cui le novità Oh my Yomo!, la nuova gamma di yogurt bi-componente selezionata dal SIAL Innovation Paris 2022 tra le migliori innovazioni di prodotto, e Yomo High Protein Kvarg, una gamma studiata nel segno del benessere, ricca in proteine, senza grassi, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti.

La linea Granarolo Bimbi, leader di mercato nel Latte crescita 3, a oggi l’unica sul mercato italiano ad utilizzare il latte fresco alta qualità della filiera Granarolo come base per prodotti per l’infanzia e che nel 2022 ha festeggiato i 10 anni con il lancio di importanti novità, sia liquide sia in polvere.

Facendo leva su prodotti di qualità tipicamente italiani e sul presidio dell’intera filiera produttiva, la partecipazione di Granarolo prosegue e accresce il piano di sviluppo commerciale a supporto del processo di internazionalizzazione; saranno presentate le gamme prodotto più distintive e caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza, qualità Made in Italy, nonché le novità legate ai nuovi trend di consumo e alle nuove esigenze dei consumatori in Italia e all’estero (healthy, protein, snacking le parole chiave).