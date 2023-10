PepsiCo 3° quarter: volano i ricavi (23,45 mld dollari)

Utili e ricavi trimestrali oltre le migliori aspettative per il 3° quarter di PepsiCo. La multinazionale ha riportato un utile per azione di 2,25 dollari, che rettifica i 2,15 dollari attesi, e ricavi a 23,45 miliardi di dollari contro i 23,39 miliardi di dollari attesi. “Siamo soddisfatti della nostra performance poiché le nostre attività e i nostri associati hanno dimostrato risultati straordinari, agilità e resilienza nelle diverse aree geografiche e categorie in un contesto dinamico e in evoluzione", è stato il commento del presidente e amministratore delegato Ramon Laguarta.

"Data la forza delle nostre attività e categorie e la continua attenzione a supporto delle nostre iniziative olistiche di gestione dei costi - prosegue il dirigente - ci aspettiamo ora che il nostro utile per azione aumenti del 13% (in precedenza era del 12%) e continuiamo ad aspettarci che i ricavi organici per l'intero anno aumentino del 10%".

La dirigenza di PepsiCo ritiene che le proprie attività possano “continuare a ottenere buoni risultati anche nel prossimo futuro, con una crescita normalizzata, poiché abbiamo effettuato numerosi investimenti nei nostri marchi, nella capacità produttiva, nei sistemi di go-to-market, nella catena di fornitura, in tecnologia e nelle persone". Pertanto, aggiunge Laguarta, "ci aspettiamo che i ricavi organici dell'intero 2024 e la crescita dell'utile per azione a valuta costante andare verso il limite superiore dei nostri obiettivi a lungo termine mentre avanziamo verso il nostro obiettivo di diventare il leader globale nelle bevande e nei cibi economici guadagnando con Pep+".

Per l’anno fiscale 2023, dunque, PepsiCo prevede di ottenere una crescita dell’utile per azione in valuta costante del 13% (dal +12% precedente). L'azienda si attende inoltre: crescita organica dei ricavi del 10%; un'aliquota fiscale effettiva annua di base pari al 20%; rendimento totale in contanti per gli azionisti pari a circa 7,7 miliardi di dollari, compresi dividendi per 6,7 miliardi dollari e riacquisti di azioni per 1,0 miliardi di dollari.

Inoltre, PepsiCo continua ad aspettarsi un tasso di cambio di circa 2 punti percentuali che avrà un impatto sui ricavi netti riportati e sulla crescita dell'utile per azione in base ai tassi di consenso del mercato attuale. Questa ipotesi e le indicazioni di cui sopra implicano un utile per azione del 2023 di 7,54 dollari (in precedenza 7,47 dollari), un aumento dell’11% (in precedenza del 10%) rispetto all’utile per azione del 2022, che si attestava su 6,79 dollari.