Augusto Contract reinterpreta i codici dello street food

Augusto Contract, hospitality & foodservice general contractor che opera in Italia e all’estero con un’expertise distintiva nella realizzazione “chiavi in mano” di arredamento per la ristorazione, firma insieme ad Antitetico, su progetto del Creative Director Fabio Mennella, due nuovi punti vendita per Myke Burger & Bowl.Grazie ad un concept innovativo e ad un approccio healthy lifestyle, l’obiettivo è rivoluzionare il mondo del fast food, affiancando al gusto e alla ricchezza dei sapori l’attenzione alla salute e la promozione di uno stile di vita sano. Il menu, ideale per la famiglia e per business lunch, si articola in due linee di prodotti - i burger e le bowl a cui si aggiungono i dolci - con una grande attenzione alle materie prime e alla preparazione del cibo cotto a bassa temperatura, senza grassi aggiunti.

Inaugurati rispettivamente il 10 luglio presso il Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano (BG) ed il 14 settembre presso il Centro Sarca di Sesto San Giovanni (MI), i due nuovi store fanno parte di un importante piano di nuove aperture per il prossimo anno. Il solido know how di Augusto Contract ha reso possibile finalizzare due progetti a così breve distanza, ambedue “chiavi in mano” per arredi, attrezzature, opere edili, impianti così come per tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Entrambi vantano nella realizzazione dei banchi l’innovativo sistema costruttivo per il foodservice “Pop Up Café”, brevettato da Augusto Contract sia per spazi permanenti che temporanei. Dinamico, modulabile e reversibile, Pop Up Café permette di creare locali facilmente configurabili e riconfigurabili in un secondo momento, ottimizzando funzionalità, sostenibilità e costi. Si traduce in un sistema modulabile e smontabile con strutture in metallo nella quale vengono inserite le attrezzature da banco ed i dispositivi tecnologici. Il sistema costruttivo asseconda le necessità di costante rinnovamento del settore food grazie alla semplicità di smontaggio, riutilizzo e movimentazione. La personalizzazione è massima, i rivestimenti dei moduli sono realizzabili in diversi materiali, colorazioni e finiture, per creare un’immagine esclusiva del punto vendita.

I due nuovi locali Myke Burger & Bowl si connotano per un look and feel fresco, inclusivo ed informale. Augusto Contract è riuscito ancora una volta a valorizzare gli elementi distintivi del brand, attraverso una zona centrale sul retro dei banchi vendita con la preparazione a vista ed una open kitchen per esaltare la qualità, i metodi di cottura, la pulizia e la trasparenza. L’atmosfera è attrattiva ed invita all’esperienza, gli ambienti sono caratterizzati da arredi colorati nei toni dell’indaco e dell’ocra vibrante, realizzati in materiali ecosostenibili, in particolare i legni con certificazione Fsc. Le nuove reference si aggiungono al ricco portfolio di Augusto Contract, che conta ad oggi oltre 200 realizzazioni, e testimoniano nuovamente la capacità dell’azienda di saper interpretare le necessità progettuali ed arredative di ogni committente in chiave personalizzata.