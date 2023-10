Milano Wine Week: eccellenze isolane alla conquista del continente

Le migliori produzioni dei vini a marchio Dop e Igp della Sardegna sono tra i protagonisti della sesta edizione della Milano Wine Week. L’appuntamento con il “Sardegna Day” si è svolto, con il simbolico taglio del nastro, a Palazzo Bovara, al Circolo del Commercio, nel cuore di Milano. La Regione Sardegna, partner dell’evento, partecipa con l’assessorato dell’Agricoltura tramite l’Agenzia Laore in collaborazione con i Consorzi di tutela dei vini a marchio Dop e Igp dell’Isola: Cannonau di Sardegna Doc, Malvasia di Bosa, Terralba Doc, Vermentino di Gallura Docg, Vermentino di Sardegna, Vernaccia di Oristano Doc, Vino Carignano del Sulcis Doc e Vini di Alghero Doc.

“I Consorzi di tutela – sottolinea l’assessore regionale dell’Agricoltura Valeria Satta - sono a Milano, nella vetrina più importante, per presentare e far conoscere ancora di più, in un’ottica di promozione, i nostri territori e i nostri vini di qualità. In questa kermesse internazionale, i Consorzi rappresenteranno le radici del nostro vino in una due giorni che vedrà una serie di appuntamenti, tra cui quattro masterclass per far degustare, spiegare e raccontare il nostro vino, la storia e le tradizioni della Sardegna. Con la partecipazione alla Milano Wine Week prosegue l’impegno della Regione per sostenere nei mercati nazionali e internazionali le aziende di tutti i nostri comparti produttivi, e in questo caso di quello vitivinicolo, un settore all’avanguardia che vanta produzioni di assoluta eccellenza e di elevata qualità”.

Nello scenario storico di Palazzo Bovara sono emerse, tra esperti del settore e tecnici, le unicità delle produzioni isolane, espressione delle peculiarità dei territori e delle competenze delle aziende vitivinicole regionali e dei Consorzi di Tutela. "Stiamo mandando avanti tutte le azioni necessarie per tutti gli eventi di promozione che stiamo facendo da nove mesi a questa parte - ha detto ancora l’assessore Satta -. Quindi non solo il vino ma anche il formaggio, il miele, l'olio, tutto quello che la Sardegna ha da offrire nella sua qualità ed eccellenza. Il Sardegna Day a Milano è una vetrina importantissima, collegata anche con Londra. Ci sono otto Consorzi presenti che vanno dal Carignano al Cannonau, alla Malvasia, alla Vernaccia, Vermentino ecc. Gli stessi presidenti dei Consorzi ci ricordano l'importanza della promozione della Regione Sardegna. A Milano per raccontare quello che la nostra meravigliosa Regione ha da offrire nel panorama internazionale. Ovviamente questo è il dovere dell'assessorato e dell'assessore all'Agricoltura. Dobbiamo raccontare, comunicare in maniera eccellente quello che siamo in grado di fare”.