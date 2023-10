Nespresso lancia la "Pumpkin Spice Cake"

È tornato l’autunno, una combinazione unica di colori, sapori, profumi e tradizioni, tra cui Halloween. Durante la notte più spettrale dell’anno grandi e piccini si divertono decorando zucche e vestendo i panni di personaggi spaventosi, oltre a concedersi dolci prelibatezze. Ed è proprio in questa occasione che ritorna Pumpkin Spice Cake per la Linea Vertuo, la miscela di Nespresso in edizione limitata dedicata a questa stagione magica e ad Halloween. Ma non solo: quest’anno è disponibile anche per la Linea Original, per tutte e tutti i clienti desiderosi di assaporare questo caffè, naturalmente aromatizzato.

Pumpkin Spice Cake per la Linea Original è un 100% Arabica proveniente da Brasile e Colombia, contraddistinto da dolci note aromatiche e speziate di cannella e chiodi di garofano, combinate con dolci note di zucca che evocano la soffice torta di cui porta il nome e le cui prime ricette risalgono a più di 200 anni fa. Un caffè reso unico anche grazie al processo di tostatura separata: i chicchi di caffè provenienti dal Brasile vengono leggermente tostati per preservare tutte le loro note di cereali e malto, mentre la maggior parte dei chicchi di caffè colombiano vengono sottoposti ad una breve tostatura, per rilasciare tutti i loro aromi più delicati. Inoltre, una macinatura fine aggiunge un tocco di intensità a questo caffè, piacevolmente armonioso.

Per la Linea Vertuo, è un 100% Arabica proveniente da Brasile, Etiopia e America Centrale, in grado di sorprendere grazie alla sua ampia gamma di note speziate come chiodi di garofano, cannella e cardamomo, unite al sapore della zucca dolce, protagonista indiscussa di questa stagione. Anche per la Linea Vertuo, viene utilizzato un processo di torrefazione separata: i chicchi di caffè provenienti dal Brasile vengono tostati in modo chiaro e rapidamente, per sviluppare la dolcezza che li caratterizza, mentre la torrefazione della seconda parte dei chicchi dona al caffè una consistenza vellutata. Pumpkin Spice Cake è il caffè ideale per stupire i propri ospiti durante una festa a tema, o per concedersi una coccola durante una pausa di puro relax. Nespresso consiglia agli appassionati di caffè di degustarlo in purezza, come Espresso (40ml) o, in alternativa, come Lungo (110 ml) per la Linea Original, e come Mug (230ml) per la Linea Vertuo. Pumpkin Spice Cake saprà deliziare anche gli amanti del caffè accompagnato da un’aggiunta di latte vaccino o vegetale, che renderà il caffè più delicato, con spiccate note di biscotto.

Ma non solo. Per tutti coloro che vorranno degustarlo in una versione ancora più golosa e divertirsi cimentandosi nella preparazione di gustose ricette, Nespresso consiglia due ricette. Per Original Line, c'è la Ricetta Delizia Autunnale: erogare 110 ml di caffè in una tazza Mug e aggiungere 100 ml di latte caldo (parzialmente scremato o intero, animale o vegetale), una generosa porzione di panna montata, un cucchiaino di sciroppo d'acero, una spolverata di cannella e alcuni biscotti Speculoos Lotus sbriciolati. Con l'aggiunta di latte, Pumpkin Spice Cake diventerà più dolce, con note di pan di zenzero, caramello e biscotti dolci. Per Vertuo Line, c'è la ricetta Sapori d'Autunno: versare 60 ml di latte (parzialmente scremato o intero, animale o vegetale) in una tazza Mug ed erogare 230ml di caffè. Completare con una manciata di noci tritate e, per un tocco di dolcezza in più, aggiungere 10 ml di sciroppo d'acero. Il latte renderà il caffè più delicato e dolce, con note burrose e di biscotto.

Il prodotto è disponibile per l’acquisto nelle Boutique Nespresso, sito e-commerce, App e tramite il Servizio Clienti a partire dal 2 ottobre 2023 e fino ad esaurimento scorte. Il prezzo di Pumpkin Spice Cake per la Linea Vertuo è di 0.70 € a capsula, per la Linea Original è pari a 0.55 € a capsula.