Nella Città della Pizza si beve Birra Moretti

Birra Moretti è tra i top sponsor della settima edizione de La Città Della Pizza, il più grande evento dedicato a uno dei prodotti gastronomici più iconici del nostro Paese, che si terrà dal 20 al 22 ottobre 2023 a Roma, nella splendida cornice dell'Arco di Travertino, in via Colle gentilesco 11.

Dopo il tour nazionale che ha toccato le principali città italiane – Milano, Firenze, Palermo, Napoli e Bari – il tanto atteso contest, che vede la pizza come protagonista, torna a Roma per far vivere a tutti i suoi visitatori autentici momenti di convivialità, da gustare con le proposte dei 50 maestri pizzaioli più bravi d’Italia e una birra fresca della Famiglia Moretti.

Grazie ai grandi maestri e ai giovani emergenti pizzaioli provenienti da tutto il Paese, che animeranno le 9 “case” della pizza, sarà possibile assaggiare oltre 50 ricette, per un vero e proprio tour all’insegna della bontà: pizza napoletana, all’italiana, romana, a degustazione, fritta, al taglio e senza glutine. Un evento da non perdere, che mette l’acquolina in bocca solo a pensarci!

Sia all’interno che all’esterno del festival, Birra Moretti sarà presente con uno stand dedicato, dove si potranno sorseggiare tre referenze pensate per soddisfare i gusti di tutti: Birra Moretti Filtrata a Freddo (Faf), Birra Moretti Pale Ale Italiana (Ipa) e Birra Moretti La Rossa. Inoltre, sarà presente una postazione photoboot, che permetterà ai visitatori di divertirsi immortalando i momenti più autentici dell’evento, vivendo a pieno lo spirito del brand, che vuole ricordare a tutti che siamo al nostro meglio quando riusciamo ad essere noi stessi, così come siamo.

La Città della Pizza si conferma anche quest’anno come un importante spazio dedicato agli appassionati della pizza che, oltre a mangiarla, vogliono anche imparare tutti i segreti per cucinarla. I grandi maestri pizzaioli terranno delle vere e proprie lezioni, all’interno di un ricco calendario di attività gratuite, tra corsi, laboratori, talk e workshop, spaziando da argomenti come la lievitazione, la focaccia barese, i topping, i vari tipi di impasti, la preparazione senza glutine e tanti altri tesori nascosti per la preparazione di una pietanza che sembra facile da cucinare, ma che nasconde dietro di sé un grande bagaglio di tecniche culinarie.

Birra Moretti Filtrata a Freddo (Faf), l’ultima arrivata della Famiglia Moretti, è una birra chiara e dalla personalità unica; infatti, grazie ad uno speciale processo di filtrazione a freddo, la birra viene portata fino ad una temperatura di -1°C. Il risultato? Una birra facile da bere, freschissima, e dal bilanciato grado di amarezza. Birra Moretti Pale Ale Italiana (Ipa), equilibrata nel gusto e luppolata a freddo per esaltarne gli aromi, si presenta con un colore dorato e dai riflessi ambrati, caratterizzata da una naturale torbidità dovuta alla non filtrazione. Birra Moretti La Rossa è la birra bock dai tre malti 100% italiani: il malto chiaro, il malto brunito e il malto torrefatto vengono lavorati con cura dai mastri birrai, sempre alla ricerca della perfezione assoluta. Il risultato è il tipico colore brunito di questa birra e il suo gusto straordinariamente morbido e pieno, con sentori di caramello e liquirizia, in perfetto equilibrio tra dolce e amaro.