Presentato stamani Sciocolà, evento dedicato al cioccolato artigianale

È stata presentata questa mattina la quinta edizione di Sciocola’, l’evento interamente dedicato al cioccolato artigianale, in programma dal 27 al 29 ottobre tra le vie del centro di Modena. “Una manifestazione che è ormai un classico dell’autunno modenese. – spiega Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena -. Si riparte da due certezze: la bellezza del centro storico ed il successo di ogni edizione di Sciocola’, che ha visto progressivamente aumentare gli espositori, gli eventi ed i visitatori. Celebriamo una delizia come il cioccolato e lo faremo alla nostra maniera: valorizzando Modena, ed unendo all’enogastronomia, cultura, creatività”.

Come ogni anno l'evento "mette al centro le produzioni tipiche del nostro territorio dando valore alla sapienza e all'abilità dei nostri artigiani del cibo – spiega Ludovica Carla Ferrari, assessore al Turismo e Promozione della -. Questa manifestazione è un ulteriore elemento di attrattività per i modenesi e i turisti che troveranno un centro storico non solo bellissimo ma sempre più vivo. L'autunno infatti sta diventando una stagione di punta per il turismo modenese che cresce in numeri assoluti, allarga le provenienze a un numero di paesi sempre maggiore e vede prolungare anche le permanenze di visitatori che rimangono affascinati dalla nostra cultura, quella enogastronomica per prima".

"La Camera di Commercio di Modena, anche quest’anno, sostiene con convinzione Sciocola’, giunto ormai alla sua quinta edizione - spiega Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio -. L’iniziativa, anno dopo anno, riesce ad attrarre in città personalità di alto livello, sia per capacità artigianale che imprenditoriale, in grado di promuovere l’economia sul territorio e di animare i tanti modenesi e i turisti che scelgono di recarsi a Modena, per prendere parte a questa importante manifestazione”.

È stato anche istituito un nuovo premio in memoria del grande pasticciere e cioccolatiere Carpigiano Pietro Piccagliani, voluto fortemente da Marisa Togniarelli, rappresentante di ACAI. Fra i suoi prodotti più conosciuti, il Boero Kubic, con ciliegia snocciolata con gambo, liquore Kirsch e Maraschino e i Diavoletti di cioccolato.

“L’edizione 2023 di Sciocola’ omaggia la musica in ogni sua forma attraverso il cioccolato, dalle degustazioni con accompagnamento musicale alle maxi-sculture - spiega Stefano Pelliciardi, amministratore di SGP Grandi Eventi –, e dopo i successi delle scorse edizioni non potevamo che realizzare un’opera unica nel suo genere come la riproduzione di Vasco Rossi interamente realizzata in cioccolato. Ma non mancheranno grandi nomi della pasticceria italiana come Marco Antoniazzi al quale verrà consegnato il premio ambasciatore del gusto, ma anche Nicola Giotti, maestro pasticcere e conosciuto per le sue aerografie. La manifestazione è diventato un appuntamento irrinunciabile non solo per le svariate tipologie di cioccolato artigianale presente, ma soprattutto per il ricco calendario di appuntamenti, showcooking, degustazioni e incontri culturali”.

Questo e tanto altro in programma a Modena dal 27 al 29 ottobre per una ricca kermesse che accompagnerà i visitatori alla scoperta del cioccolato artigianale in ogni sua forma e declinazione. Il ricco calendario di eventi gratuiti animerà il capoluogo estense accompagnando i visitatori in un vero e proprio viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione grazie alle maestrie degli artigiani cioccolatieri. manifestazione è ad ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi Srl in partnership con Acai, con il contributo e patrocinio del Comune di Modena, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e con il contributo della Camera di Commercio di Modena.