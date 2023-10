Calavera: catena messicana sbarca a Ferrara

Calavera Restaurant, format di ristorazione casual dining ispirato alla cucina messicana e sviluppato grazie al know-how di Roadhouse, ha inaugurato un nuovo ristorante a Ferrara. All’inaugurazione, insieme all’amministratore delegato di Roadhouse Nicolas Bigard, sono intervenuti l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba, e il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

Il nuovo locale di Ferrara, aperto 7 su 7 a pranzo e a cena, dispone di 130 posti a sedere con servizio al tavolo, in un ambiente colorato e accogliente, e dà lavoro a 20 giovani tutti neoassunti. Il posizionamento di Calavera come “ristorante fresh mex” è unico nel panorama internazionale e coniuga tradizione messicana e gusto contemporaneo, con grande attenzione alla qualità degli ingredienti. Il menu si caratterizza per la reinterpretazione di grandi classici come fajitas, burritos, tacos e per una lista di cocktails originali.

“Calavera” prende il nome dalla più famosa ricorrenza messicana, El dìa de los muertos: le Calaveras sono infatti i teschi di zucchero, offerti come dono agli spiriti dei defunti che, secondo la tradizione messicana, il 1° novembre tornano sulla terra. La festa rappresenta un momento di convivialità e divertimento in cui omaggiare simbolicamente i defunti con piatti e prelibatezze di cui sono stati ghiotti in vita.

“L’apertura di una nuova attività è sempre un momento di festa - dichiara il sindaco Fabbri - Festa che oggi è duplice: è infatti la giornata delle celebrazioni di un grande ferrarese, Adamo Boari. Nel segno della sua memoria, della sua vita, e della sua opera oggi Ferrara, l’Italia e il Messico sono più vicini. E, visto che la cultura passa anche dalle tradizioni enogastronomiche, anche l’inaugurazione di questo locale è un segno concreto di questa vicinanza, oltre a rappresentare ovviamente un’opportunità lavorativa per tanti giovani”.



L’amministratore delegato di Roadhouse S.p.A. Nicolas Bigard ha commentato: "Quest’occasione mi dà modo, dopo anni di intenso sviluppo, di celebrare il team di Roadhouse che ha dato vita a due format ispirati alla cucina messicana che insieme contano più di 100 punti vendita. Calavera Restaurant che con 24 locali distribuiti in 7 regioni italiane ha permesso a milioni di italiani di vivere un’esperienza unica e memorabile; Billy Tacos, format fast casual, che oggi conta 88 locali e che sta riscuotendo un grande successo soprattutto tra i giovanissimi della GenZ, grazie a innovativi prodotti a menu, ma anche per i tanti progetti messi in atto in ambito digitale ed entertainment".

Da parte sua, l’ambasciatore messicano Carlos García de Alba ha detto: “La cucina messicana, proprio come quella italiana, è una delle più prestigiose al mondo. In Italia è risaputo. Per questo ci sono più di 250 ristoranti messicani in tutto il Paese. Ed oggi ne nascerà uno in più. Che piacere sapere che ora la catena Calavera, la più importante a livello europeo, apre un altro dei suoi rinomati ed affermati ristoranti nella splendida Ferrara. Oggi, dunque, ci sarà più Messico in questa città. Congratulazioni, vi auguro di godere a pieno della deliziosa gastronomia messicana!”.