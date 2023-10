Despar Italia: mercato grocery cresce in valore (+9,4%) nel 2022

Nell’esclusiva location di Casa Lago a Milano si è svolto martedì 24 ottobre il Press Day 2023 di Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione e negozianti affiliati. Per l’occasione Casa Lago si è trasformata per un giorno in “Casa Despar”, un ambiente quotidiano in cui a essere protagonisti sono stati i prodotti a marchio e i tratti distintivi della filosofia e dei valori dell’Insegna. L’incontro, a cui hanno partecipato i vertici del Consorzio, il presidente Gianni Cavalieri e il direttore generale Filippo Fabbri, è stato il momento per condividere alcuni aggiornamenti dal mondo Despar, in termini di risultati e nuovi obiettivi, oltre che raccontare, attraverso uno showcooking, le peculiarità del prodotto a marchio alla scoperta del gusto e dei sapori delle referenze private label che valorizzano la tradizione e le eccellenze regionali italiane.

“I risultati già ottenuti nel corso 2023, nonostante il contesto economico caratterizzato da una forte spinta inflattiva - ha sottolineato Fabbri - sono la dimostrazione tangibile del radicamento dell’Insegna sui territori e della bontà della nostra strategia di sviluppo del prodotto a marchio che rappresenta un asset su cui crediamo fortemente perché difende il potere d’acquisto dei nostri clienti, contribuisce a creare un circolo virtuoso e sostenere le realtà economiche dei nostri partner industriali ed è un driver strategico e un elemento differenziante della nostra Insegna. Con i risultati positivi già raggiunti fino a qui, puntiamo a chiudere l’anno con il segno positivo continuando a investire nella private label, lanciando nuovi prodotti, lavorando sull’innovazione e attivando collaborazioni con nuovi fornitori, con l’obiettivo per il 2025 di arrivare con i nostri prodotti Mdd a una quota di mercato del 25%. Un percorso che porteremo avanti guardando alla sostenibilità e al legame con i territori in cui ci inseriamo, per far conoscere sempre di più i valori e i tratti distintivi del brand Despar”.

Guardando al contesto internazionale, nel 2022 Spar International, il maggior gruppo mondiale della distribuzione associata presente in 48 Paesi nel mondo, di cui Despar Italia fa parte, ha ottenuto risultati di valore raggiungendo un fatturato complessivo di 43,5 miliardi di euro, registrando un aumento del 5,6% rispetto al 2021. Una crescita che sta continuando anche grazie all’espansione in nuove aree del mondo: dopo l’ingresso in Kirghizistan, il marchio Spar sta infatti entrando in Sud America e ha già aperto alcuni punti vendita in Paraguay. Spostandosi all’Italia, in un contesto di mercato grocery positivo in crescita a valore del +9,4% rispetto all’anno precedente, Despar Italia sta ottenendo delle performance molto positive, crescendo del +8,3% rispetto al 2022 e mostrando un’inflazione più contenuta rispetto al totale Italia (Despar 12,7% vs Tot Italia I+S 13,6%, fonte Nielsen, dati I+S, progressivo settembre 2023).

Fondamentali per la crescita e il radicamento territoriale dell’Insegna sono stati nell’anno in corso l’espansione della rete vendita e gli investimenti per il rinnovamento dei negozi: al 30 settembre 2023 sono state realizzate 37 nuove aperture (31 Despar, 4 Eurospar, 2 Interspar) e 26 restyling di punti vendita su tutto il territorio nazionale. L’espansione è coerente su tutta la rete: grande sviluppo si nota in particolare in Piemonte, Liguria, ed Emilia-Romagna al nord, al sud crescono Puglia e Calabria in primis, per quanto riguarda le isole si assiste a un forte sviluppo nel nord della Sardegna, tre le aperture anche in Sicilia.

Il prodotto a marchio (Mdd) rimane il tratto distintivo dell’offerta Despar e uno dei driver principali di crescita dell’Insegna, che continua a registrare risultati molto positivi: ad oggi, infatti, Despar Italia ha raggiunto una quota Mdd sul totale vendite grocery pari al 22,4%, superiore a quella del mercato totale Mdd in Italia (che si attesta al 22,2%) e in crescita di +0.9pt rispetto all’anno precedente (Fonte Nielsen, dati I+S Grocery, progressivo settembre 2023).