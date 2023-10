Eurovo affronta l'autunno con le Naturelle

Con il ritorno all’ora solare si entra nel vivo dell’autunno e i primi freddi hanno un impatto non indifferente sul nostro organismo. L’alimentazione può essere una preziosa alleata per adattarsi alla nuova routine e le uova, ricche di nutrienti importanti per supportare il regolare funzionamento del sistema nervoso, hanno tutte le carte in regola per essere l’alimento principe della dieta autunnale.

Lo sostiene, primo fra tutti, il gruppo Eurovo che da 70 anni si impegna a valorizzare il prodotto puntando su innovazione e sostenibilità. L'azienda, per affrontare come si deve l'autunno, offre una gamma di nuovi prodotti: parliamo della gamma "le Naturelle" che si compone di uova da allevamento all’aperto senza uso di antibiotici ma anche delle Naturelle tuorlo d’uovo pastorizzato in bottiglia. In gamma anche le Naturelle Vita con albume ricco di Vitamina H, Vitamina D e Zinco e le uova in guscio ricche di Omega 3.

“L’uovo -sottolinea Federico Lionello, direzione commerciale e marketing di gruppo Eurovo- è un alimento che, nella sua estrema semplicità, non finisce mai di sorprendere per le numerose proprietà che contiene nel suo guscio. Il cambio dell’ora è un momento dell’anno che può mettere a dura prova il nostro benessere, rendendoci più stanchi e svogliati. Con i prodotti 'le Naturelle' è possibile arricchire la propria dieta non solo di gusto, ma anche di nutrienti fondamentali per ritrovare forza e vitalità".

“Il nostro organismo, di sera, si prepara al passaggio dalla veglia al sonno e facilita la conversione di un neurotrasmettitore, la serotonina, conosciuta anche come ‘neurotrasmettitore del benessere’, nella melatonina, ormone essenziale per dormire bene -spiega la biologa nutrizionista Martina Donegani-. Proprio questa sostanza, che agisce sul tono del fisico e dell’umore, è tra le più influenzate dal cambio di stagione, col risultato di farci sentire in questo periodo più apatici o facendo comparire insonnia, nervosismo e difficoltà di digestione”.

Affinché tutto funzioni al meglio, quindi, è necessario fornire, attraverso l’alimentazione, i “mattoncini” per costruire questi neurotrasmettitori: per fabbricare la serotonina, in particolare, serve il triptofano, un aminoacido del quale sono ricche le uova, in particolare il tuorlo. Proprio il “giallo” dell’uovo, spesso considerato meno nobile dell’albume per il suo contenuto di lipidi, i quali sono comunque considerati “buoni” poiché per la maggior parte di tipo insaturo, è una miniera di nutrienti fondamentali per supportare il sistema nervoso ad adattarsi al cambio dell’ora.

“Come, per esempio, la colina -aggiunge Donegani-, un aminoacido importante per mantenere integra la struttura cellulare dei neuroni e che aiuta la concentrazione. Con l’accorciarsi delle giornate, inoltre, è bene fare attenzione attenti a non incorrere in carenza di vitamina D, che viene prodotta dalla pelle in seguito all’esposizione solare. In autunno di sole se ne prende poco, per cui bisogna focalizzarsi sull’apporto alimentare di questa vitamina”.

Il tuorlo d’uovo, anche in questo caso, è un valido alleato, specialmente quello delle uova le Naturelle da allevamento all'aperto fonte di Vitamina D: le galline allevate all’aria aperta, grazie all’apporto dei raggi solari e a una specifica dieta, sono in grado di deporre uova con una quantità superiore di vitamina D.

Non solo. Il sistema nervoso, per esempio, è tra gli apparati dell’organismo più influenzati dall’arrivo dell’autunno, per questo è fondamentale sostenere il suo funzionamento con un “boost” di forza e vitalità grazie ad alimenti come le uova, ricche di nutrienti importanti. Tra questi, gli Omega 3. “Questi acidi grassi essenziali ad azione antinfiammatoria sono delle componenti strutturali fondamentali per il tessuto nervoso, quindi per il cervello -prosegue la biologa-. Si trovano nei pesci grassi come il salmone e in alcuni prodotti arricchiti, come le uova le Naturelle Vita Ricche di Omega 3”.





.