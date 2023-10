Carrefour: vendite su in Europa (+4,1%) nel III° trimestre 2023

Carrefour ha registrato una solida crescita delle vendite in Francia [+4,3% su base comparabile (Lfl)] e in Europa (+4,1% Lfl) nel terzo trimestre 2023, mentre l'attività in Brasile è rimasta sotto pressione (-3,7% Lfl). Il trimestre è stato caratterizzato dal proseguimento delle tendenze osservate negli ultimi mesi, con attività e comportamenti della clientela in linea con quelli del trimestre precedente. In Francia e in Europa, l’evoluzione delle vendite nel terzo trimestre (circa +4% Lfl) rispetto al secondo trimestre (circa +7% Lfl) riflette la tendenza generale al rallentamento dell’inflazione alimentare di circa tre punti.

I prezzi al consumo sono rimasti globalmente stabili mese dopo mese dall’inizio dell’estate in Europa. a dispetto di un contesto di persistenti pressioni sul potere d’acquisto (inflazione cumulata in due anni attorno al +20% in Europa Occidentale e al +30% in Europa Orientale), il comportamento dei consumatori è rimasto invariato, con una crescita costante in calo, mentre i volumi dei prodotti alimentari e non alimentari continuano a contrarsi nel terzo trimestre, a un ritmo vicino a quello del precedente trimestre. In questo contesto, Carrefour ha mantenuto un solido slancio commerciale, facendo affidamento sulla forza della sua attività commerciale modello, l’attenzione dei suoi team alla soddisfazione del cliente e l’attrattiva della sua offerta.

Carrefour ha intensificato le iniziative a sostegno del potere d’acquisto dei propri clienti, in particolare con le campagne dei “prezzi congelati” e diverse ondate di riduzioni mirate dei prezzi. I prodotti a marchio Carrefour continuano ad attrarre una base di clienti in continua crescita; essi rappresentano oltre il 35% delle vendite alimentari nel trimestre, in crescita di tre punti sull'anno precedente. Questo rapido aumento supporta l’ambizione del Gruppo di raggiungere il 40% delle vendite alimentari da etichette provate entro il 2026.

In Europa, le vendite sono aumentate del +4,1% (Lfl) nel trimestre. Il rallentamento di circa 3 punti rispetto al secondo trimestre (+7,4% Lfl) riflette quello dell’inflazione alimentare in tutti i paesi. I volumi sono rimasti globalmente negativi, ad eccezione del Belgio, che ha beneficiato di una forte ripresa dell’attività.

In Spagna (+5,0% Lfl), Carrefour ha mantenuto un solido slancio di crescita in tutti i formati, in particolare negli ipermercati, nonostante l'elevata esposizione al settore non alimentare, che è rimasto sotto pressione. Nel corso del trimestre, Carrefour ha annunciato l'acquisizione di 47 supermercati e minimarket con il Banner SuperCor, con closing previsto nel primo semestre 2024.

In Italia (+1,7% Lfl), Carrefour ha continuato la sua traiettoria positiva con prezzi rafforzati, competitività e miglioramento continuo della soddisfazione del cliente. In Belgio (+7,5% Lfl), il Gruppo ha confermato la sua ripresa con un ottimo slancio commerciale, traducendosi in una marcata sovraperformance delle vendite e dei volumi rispetto al mercato. Questa buona prestazione riflette in particolare il successo delle iniziative commerciali implementate negli ultimi dodici mesi.