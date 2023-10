Vino: la Sardegna ha trovato l'America

A margine dell’annuale meeting della Camera di Commercio Italiana per il MidWest USA che si è svolto durante l’International Wine Expo organizzato in collaborazione con Vinitaly, a Chicago, nei giorni scorsi, l’assessore all’Agricoltura della Regione Sardegna Valeria Satta, ha incontrato il vicegovernatore dello Stato dell’Illinois Juliana Stratton. Quest'ultima ha ribadito che l’Illinois è “open for business” e che tutte le aziende italiane interessate a creare rapporti commerciali in questo Stato sono incoraggiate a farlo. Il vicegovernatore ha inoltre ringraziato Verona Fiere per avere dato vita a una manifestazione di grande successo per la promozione dei vini italiani in America. “Vogliamo - ha concluso Stratton - che Chicago resti sede di questo evento anche per le prossime edizioni”.

L’assessore Satta da parte sua ha manifestato il forte interesse delle cantine sarde per il mercato americano, primo mercato mondiale per i vini italiani, sottolineando come la presenza a questa prima edizione di Vinitaly International in America sia in linea con la volontà di fare sistema anche all’estero. Infatti l’organizzazione di Vinitaly International è fondata su una collaborazione organizzativa tra Verona Fiere, ovvero Vinitaly, la Camera di Commercio italiana di Chicago e gli uffici Ice del nord America.

“Certamente l’Illinois - ha dichiaratoSatta - è un’ottima base e punto di partenza per raggiungere i buyer non solo locali ma anche degli altri Stati americani e del Canada. Ciò è testimoniato dai tanti incontri di ottimo livello avuti dalle nostre cantine a Chicago quest’anno”.