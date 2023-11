Pernod Ricard i vini da abbinare ai cibi "da leccarsi le dita"

Non c'è limite alla perversione verrebbe da dire. In epoca di battaglia contro i cibi "junk" o quelli ad alto contenuto di grassi, ecco che un colosso come Pernod Ricard lancia in Gran Bretagna una nuova gamma di vini. Fin qui niente di male. È che la nuova etichetta si chiama Greasy Fingers ed è pensata per essere abbinata a cibi "deliziosamente unti" come gli hamburger gourmet. Non a caso Greasy fingers, tradotto, suona: dita unte.

Secondo il colosso dei vini e degli alcolici il nuovo marchio mira a "sfidare i confini tradizionali degli abbinamenti tra vino e cibo stracciando le regole": lo fa proponendo due vini che sono stati creati per fornire un abbinamento ideale con le offerte di fast food gourmet.

Greasy Fingers viene lanciato in due varietà: il Greasy Fingers Luscious Red 2022, descritto come un "blend di Shiraz e Grenache di medio corpo e fruttato, con sapori di ciliegia e fragola e tannini morbidi e accessibili". A questo si affianca il Greasy Fingers Big Buttery Chardonnay 2022, che offre "sapori rinfrescanti di pesca, vaniglia e spezie alla cannella con una sensazione di burro in bocca".

Secondo l'azienda, il pubblico a cui si rivolge Greasy Fingers è composto da persone "di età compresa tra 25 e 44 anni, socievoli e alla ricerca di nuove esperienze e culture, con una preferenza per il vino e la birra artigianale, che bevono soprattutto a casa, dove hanno un'alta frequenza di ordinare fast food gourmet e si aspettano la stessa convenienza dalle loro scelte di vino".

Il marchio sarà disponibile nei supermercati Sainsbury's, Morrisons e Asda a partire da questo mese a 10 sterline: sarà inoltre disponibile, nel corso dell'anno, su Amazon e Ocado, il supermarket online in cui ha una partecipazione Lingotto, la holding della famiglia Agnelli-Elkann.

"La categoria del vino è matura per essere stravolta e Greasy Fingers torna al cuore del vino abbinandolo al cibo in un modo che rompe le convenzioni tradizionali della categoria -spiega Lucy Bearman, direttore del portafoglio vini e champagne di Pernod Ricard UK-. Crediamo nell'abbinamento tra vino e cibo, ma non è necessario che sia accompagnato da una tovaglia bianca e da una qualifica. Questo abbinamento è adatto per preparare degli hamburger da mangiare insieme agli amici nel fine settimana o per concedersi un takeaway infrasettimanale, gustando un bicchiere di vino audace e senza pretese".