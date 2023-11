Biolab, gli affettati vegani da Gorizia arrivano in Austria

Sembrava già un passo avanti pazzesco avere trasformato una macelleria in un laboratorio per produrre gastronomia vegana. E invece, il goriziano Massimo Santinelli ha fatto ancora di più con la sua Biolab: è riuscito a collocare in mezzo mondo i suoi prodotti come il carpaccio e gli affettati vegetali “ready to eat”: dall’Australia al Sud America, da Israele (essendo certificato kosher) fino alla più vicina catena austriaca Billa i prodotti Biolab "vanno come il pane". Un fiore all'occhiello, poi, quest'ultimo, cioè l'espansione in Austria, per un goriziano doc: soprattutto, però, un mattone importante per quest’azienda che fattura all’estero metà del giro d'affari.

“La nostra strategia -spiega Santinelli riportato da Nordest Economia- privilegia materie prime a km. zero, di produttori locali, con i quali negli anni abbiamo instaurato un rapporto di fiducia. In particolare, per la soia è stato possibile garantire l’approvvigionamento regionale. Per quanto riguarda invece le farine, in parte vengono fornite da un’azienda agricola proprietaria che ha in gestione molti ettari di terreno per la produzione. Per tutto il resto degli ingredienti ci affidiamo a fornitori qualificati con rigidi controlli”.

Da poco Biolab è riuscita a sbarcare in Austria dove è presente in circa 150 punti vendita Billa plus con seitan, affettato vegetale gusto carpaccio (Biolab) e con affettato vegetale gusto pastrami (marchiato Liveg).

Biolab viene fondata nel 1991 da Santinelli, ed oggi conta 90 dipendenti e produce 16 milioni di Euro di fatturato tra grande distribuzione in Italia e all’estero, catene specializzate bio e discount. La società opera su tre siti: il primo nasce dall’ex macello di Gorizia che, dopo una corposa ristrutturazione, viene riconvertito in una nuova realtà dedicata solamente a referenze vegetali; il secondo era una segheria ed è quello in cui oggi, dopo la riqualificazione, ha luogo la produzione di tofu e seitan.