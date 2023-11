Resca (Confimprese): "Nel retail mancano oltre 3000 store manager"

E’ partito ufficialmente il 6 novembre il primo Istituto tecnico superiore in Italia (Its) promosso da Confimprese Academy per formare store e area manager da inserire nel mondo del retail e della ristorazione. Partner dell’Its Confimprese sono Fondazione Its e il Consorzio Elis. L’iniziativa rientra nel progetto Distretto Italia, lanciato dal ministero del Lavoro lo scorso maggio con decreto n° 48, per orientare e inserire nel mondo del lavoro oltre 10mila giovani, coinvolgendo scuole e istituti tecnici superiori su tutto il territorio nazionale, oltre a 50 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro e altri enti, sia pubblici che privati.

Il 6 novembre è avvenuta la presentazione dell’Its e l’avvio della formazione in aula per i 27 ragazzi selezionati dagli associati Confimprese aderenti al progetto, Autogrill, Eataly, Wind Tre Retail, Feltrinelli, Prènatal, Toys Center, Unieuro, Duca’s, Lagardère Travel Retail, EG Italia. "Alle nostre imprese associate – spiega Mario Resca, presidente Confimprese – mancano oltre 3mila store manager e per questo l’Academy ha aderito a Distretto Italia per la creazione del primo Its Retail. Le aziende retail, partendo dai propri fabbisogni concreti, chiedono giovani da inserire in organico e offrono reali opportunità di lavoro sulla base di un piano strutturato di studio alternato al lavoro".

L’Its garantisce l’assunzione immediata da parte dell’azienda con un contratto in apprendistato e un percorso biennale di 2mila ore di formazione gratuita e professionalizzante, che prepara per lavorare nel settore retail e ristorazione come store e area manager. Il titolo di studi riconosciuto è il diploma tecnico superiore di store manager. Il corso si suddivide in 640 ore di formazione in aula a Milano e 1.360 ore di formazione interna presso i punti vendita dei brand aderenti all’iniziativa. Ciascun apprendista sarà seguito da un tutor aziendale e da un tutor formativo: le due figure di riferimento per tutta la durata del percorso saranno a disposizione per supportare lo studente nelle diverse fasi della sua formazione. Al termine dei due anni, i partecipanti conseguiranno il diploma di tecnico superiore di V Livello Eqf, riconosciuto dal ministero dell'Istruzione.

Il percorso attivato con Confimprese consiste in "un corso in apprendistato che prepara professionisti con competenze trasversali di natura finanziaria, organizzativa e relazionale, da inserire in qualità di store o area manager nel settore retail e della ristorazione. Il percorso è stato studiato insieme alle 11 differenti realtà associate a Confimprese con l’obiettivo di fornire una formazione adatta alle esigenze del mercato del lavoro attuale", spiega Paolo Rizzetti, direttore Its Academy Machina Lonati.

In Italia i Neet, giovani che non studiano e non lavorano, sono 3 milioni pari al 23,1% dei ragazzi di età tra 15 e 34 anni. Numeri che relegano l’Italia a fanalino di coda in Europa, che ha una media attestata al 13,1%. Attraverso la creazione dell’Its nel retail, Confimprese ha l’obiettivo di offrire un futuro professionalizzante ai giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro, ponendo le istituzioni a fianco delle imprese in una partnership volta a realizzare i grandi obiettivi del sistema Paese.