Heineken Italia apre selezioni per Talent Acceleration Program 2023

Heineken Italia annuncia l’apertura delle selezioni per la 4° edizione del TAP, “Talent Acceleration Program” 2023, un percorso di formazione on the job rivolto a giovani laureati desiderosi di mettere in mostra le proprie capacità e avviare una carriera nelle aree strategiche “Commerce” e “Supply Chain” dell’Azienda. Le candidature sono aperte fino al 27 novembre 2023 e, al termine del processo, i talenti selezionati potranno iniziare il loro percorso all’interno di Heineken Italia.

“La formazione e lo sviluppo delle persone per il futuro attraverso l’on-the-job training sono fondamentali per la crescita e il successo delle aziende”, ha commentato Teresa Ferro, People Director di Heineken Italia. “La forza di Heineken sono proprio le persone e il TAP è il nostro modo di investire nel potenziale di ragazze e ragazzi, quale prossima generazione di leader del settore. Si tratta di un'opportunità unica per i neolaureati che permette loro di emergere e di portare in azienda idee innovative, entrando a far parte della famiglia Heineken. Per questo vogliamo incoraggiare il più possibile la candidatura, con l’obiettivo di mettere alla prova le loro competenze e aspirazioni in una realtà da leader del mercato come la nostra”.

Il “Talent Acceleration Program” si suddivide in diverse fasi: come primo step, a seguito della chiusura dell’invio delle candidature il 27 novembre, sono previsti test di personalità, logica e convocazioni per colloqui online, fino ad arrivare ad un assessment di gruppo che si terrà l’11 dicembre, presso l’Università della Birra. Al termine della fase di selezione, i giovani talenti avranno la possibilità di entrare a far parte del Gruppo: è previsto un percorso lungo un anno, durante il quale i giovani selezionati potranno rafforzare le proprie competenze e acquisirne di nuove, con una serie di training specifici e momenti di formazione cross-funzionali. Il programma prevede un pacchetto retributivo competitivo e un progetto di crescita chiaro e definito all’interno delle diverse funzioni del Gruppo.

Curiosità, empatia, coraggio, capacità di influenzare, competenze digitali, learning agility, mindset orientato alla crescita: sono alcune delle principali caratteristiche del candidato ideale. L’interesse per il mondo birrario e per l’area food & beverage, insieme a doti di flessibilità e attitudine verso l’innovazione completano il profilo dei neolaureati che potranno iniziare il loro viaggio professionale all’interno di Heineken Italia. Per la 4° edizione del programma, i nuovi talenti saranno inseriti negli ambiti “Commerce” e “Supply Chain”, aree strategiche dell’azienda dedicate rispettivamente alle vendite dei prodotti e alla gestione e ottimizzazione della catena di approvvigionamento di Heineken Italia, dove avranno l’opportunità di sviluppare nuove competenze e professionalità con il supporto di professionisti dell’azienda che li guideranno e affiancheranno nel loro nuovo percorso di crescita professionale.

Passione per i consumatori e i clienti, coraggio di sognare ed essere pionieri, cura per le persone e il pianeta e gioia di vivere sono i valori alla base di ogni azione intrapresa dall’Azienda. La forza di Heineken sono le persone, con cui l’azienda condivide il piacere di stare insieme e la determinazione di guidare la crescita del mercato in maniera sostenibile. L’inserimento in azienda attraverso un percorso di alta formazione è l’ennesima conferma dell’impegno del Gruppo: solo quest’anno sono state introdotte varie iniziative che mettono al centro il benessere delle persone come l’introduzione di più bonus economici e permessi e un nuovo modello di lavoro che prevede lo smart-working a tempo indeterminato nella sede di Sesto San Giovanni, in ottica di una sempre maggiore flessibilità. Un approccio al lavoro che in Heineken Italia si traduce anche in scelte aziendali volte all’inclusione, come valore fondamentale che il Gruppo integra nel quotidiano e in ogni azione intrapresa, per creare un luogo di lavoro sicuro e inclusivo attraverso partnership qualificate, come quella con Parks-Liberi e Uguali e Fondazione Libellula. Per maggiori informazioni e inviare la candidatura entro il 27 novembre, cliccare il link: https://journeys.bts.com/heinekentalents/