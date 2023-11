Gianduiotto, Caffarel non si oppone all'Igp

Caffarel non si oppone all’iniziativa del Gianduiotto Igp. È questo l'incipit del comunicato ufficiale in cui l'azienda piemontese, che ha inventato il gianduiotto, "riconosce l’importanza dell’iniziativa del Comitato del Gianduiotto di Torino volta a valorizzare la riconoscibilità di uno dei prodotti più caratteristici della tradizione dolciaria torinese, introducendo un’indicazione geografica protetta (Igp)".

Per questo motivo Caffarel, prosegue la nota, "non si è opposta alla proposta di Igp e, al contrario, si è sempre impegnata per la ricerca di un accordo di valore. Caffarel, parte del Gruppo Lindt & Sprüngli dal 1998, aggiunge il comunicato, "è, infatti, un marchio storico fondato a Torino nel 1826, conosciuto in tutto il mondo come ambasciatore del made in Italy, nonché riconosciuto per aver inventato il Gianduiotto, oltre 150 anni fa".

Sembra voler proporre una tregua Caffarel (o meglio, la casa madre svizzera Lindt & Sprüngli) a quella che è già apparsa sui giornali come la guerra del gianduiotto. Un problema di disciplinare e di riconoscimento Igp, con tanto di ingredienti che sono base del contendere tra la multinazionale svizzera e il Comitato promotore del riconoscimento del Gianduiotto Piemonte Igp che, per far valere le proprie ragioni, ha coinvolto anche Bruxelles (leggi EFA News).

"Alla luce del comune obiettivo di tutela del Gianduiotto come eccellenza del made in Italy nel mondo -prosegue il comunicato ufficiale-, Caffarel ribadisce che la propria volontà è sempre stata quella di identificare un accordo di valore, e auspica che si possa presto giungere a una soluzione comune, che soddisfi tutte le parti coinvolte riguardo alla denominazione dei propri prodotti".

"A riprova del forte legame con il territorio -aggiunge la nota di Caffarel-, 'Gianduia 1865, l’autentico Gianduiotto di Torino', ancora oggi viene prodotto nello storico stabilimento di Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, utilizzando l’antico metodo dell’estrusione e solo con nocciole Piemonte Igp. Il gianduiotto rimane il prodotto di punta del brand Caffarel che lo distribuisce in Italia e all’estero, generando valore per l’economia nazionale e per l’immagine dell’Italia nel mondo".

"A ulteriore testimonianza della lunga tradizione che caratterizza il brand -aggiunge la nota-, nel 2022 Caffarel e "Gianduia 1865. L’autentico Gianduiotto di Torino" sono stati inseriti nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale, curato dal ministero delle Imprese e del made in Italy per valorizzare le eccellenze italiane registrate da almeno cinquant’anni e storicamente legate al territorio" (leggi EFA News).