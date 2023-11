Giornata Mondiale Diabete/2. Monumenti si tingono di blu

Un'onda blu fatta di luce, è quella che illuminerà dieci monumenti della Capitale la sera di lunedì 13 novembre, alla vigilia della Giornata Mondiale del Diabete (leggi notizia EFA News). Promossa dall'International Diabetes Federation dell’OMS che per prima, nel 1991 ha lanciato l'iniziativa che prevede di illuminare i principali monumenti e punti di attrazione delle città di blu.

La giornata mondiale, che si svolge il 14 novembre di ogni anno, è l'occasione per far conoscere la malattia che nel mondo interessa 1 persona su 10. Anche per il 2023 il messaggio è #knowyourrisk, #knowyourresponse (conosci il tuo rischio, conosci la tua risposta). Nel 2006 una risoluzione Onu aveva esortato i governi di tutto il mondo a contrastare un'epidemia ormai divenuta globale e in aumento a tutte le latitudini. Le iniziative per la Giornata Mondiale del Diabete in Italia sono promosse in collaborazione tra FeSDI - Federazione delle Società Scientifiche Diabetologiche Italiane, costituita da SID - Società Italiana di Diabetologia e AMD - Associazione Medici Diabetologici, e Intergruppo parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili.



Nella capitale si passeranno il testimone diversi luoghi iconici, illuminati ad intervalli di venti minuti ciascuno, ovvero: Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, Arco di Giano, Tempio di Portuno, Tempio di Ercole, Teatro Marcello, Colosseo, Statua Mazzini, Fontana dell'Acqua Paola, Arco di Costantino, Cerchio Galleria d'Arte Moderna, Piazza della Repubblica, Piramide Cestia, Statua Garibaldi, Tempio di Saturno.

L'attenzione si è concentrata nel grande cerchio blu, simbolo universale della malattia. Il blu, infatti, è il colore delle Nazioni unite e del cielo sopra tutti i popoli che bisogna immaginare uniti verso l'obiettivo comune di sconfiggere la malattia e le sue complicanze. Obiettivo della giornata non è solo ricordare i pazienti ma ispirare e sollecitare l'ideazione di nuove attività sia in termini di ricerca che di strategie politiche e sociali. In particolare, si è voluto illuminare di blu anche l'Isola Tiberina e l’Ospedale dove lavorava, per ricordare la dottoressa Simona Frontoni, socia Sid, docente dell’Università di Roma Tor Vergata, recentemente scomparsa, che ha lasciato un vuoto di professionalità, empatia e attenzione ai pazienti.

Una curiosità: la data del 14 novembre coincide con la nascita di Frédéric Grant Banting, nato nel 1891 che scoprì l'insulina nel 1921 insieme al collega Charles H. Best.