KitKat lancia un'edizione limitata al caramello

Quest’anno KitKat, da sempre protagonista dei momenti di break, rafforza la sua presenza nel mondo degli e-sports e si fa portavoce di tutti i gamer italiani presidiando due dei grandi eventi che hanno luogo nel mese di novembre - il Lucca Comics e la Milan Games Week - e lanciando la Limited Edition KitKat Golden Champ presentata per la prima volta per l’occasione. Negli ultimi anni, infatti, KitKat ha deciso di prendere parte a questo mondo, accompagnandolo in maniera ironica e divertente, a partire dalla sua partecipazione al campionato di League Of Legends, di cui è sponsor a livello mondiale. E, proprio per League of Legends quest’anno in Italia è stato indetto il torneo “KitKat Game Breakers: An Aram Challenge” le cui iscrizioni sono partite ad ottobre con finale alla Milan Games Week.

Così facendo, KitKat afferma ancora una volta l’importanza della sua presenza nel mondo del gaming, una dimensione in cui è possibile trovare autentici momenti di evasione e socialità in cui esso rappresenta il momento del break coerentemente con i valori che lo contraddistinguono. "E-Sports e Gaming ci consentono di connetterci al nostro target e “even the biggest Champ needs a Break” è la tag che abbiamo scelto non solo in Italia ma anche a livello di Zona Europa per esprimere questa connessione – dichiara Annalaura Giacchetta, Marketing Manager Nestlè Italiana -. Siamo tra i pionieri ad aver creduto in questo fenomeno di portata mondiale; da anni, infatti, siamo nell’ambiente con prestigiose partnership di settore, ma è questo l’anno che ci vede presenti con un’esperienza completa, che ci permette di vivere e di far vivere KitKat su più livelli esperienziali, virtuale e reale".

Per celebrare questo importante connubio KitKat lancia una Limited Edition che rappresenta al meglio il break dei gamers italiani: si tratta di KitKat Golden Champ, un’edizione limitata al caramello, in linea con i trend del momento. La nuova Limited Edition di KitKat si presenta con un pattern innovativo e una stampa fiammante color caramello che lo rende più unico che mai. KitKat Golden Champ sarà disponibile fino a dicembre 2023 nel canale fuori casa.

Ma sarà presente anche alla Milan Games Week in cui si disputerà l’attesissimo torneo “KitKat Game Breakers: An Aram Challenge”. La competizione vedrà numerosi gamers - tra cui Fragola, Deidara, Counter, Paolo Cannone e Allerendys del KitKat Team – i KitKat Brakers - scontrarsi per vincere l’ambito trofeo “The Aram Cup”, consegnato durante la finale del 24 novembre. Alla Milan Games Week KitKat sarà protagonista con la sua imponente “House of Break”, divisa in 4 aree distinte con attività dedicate. L’area “Metaverse Experience” permetterà di vivere una straordinaria esperienza nel metaverso grazie all’uso di innovativi visori, adatti per sperimentare un mondo alternativo interamente ispirato a KitKat. Nell’area “Music Ball Contest” ci si potrà sfidare alla ricerca della limited edition KitKat Golden Champ e vincere esclusivi gadget KitKat; la terza area è il “Cosplayer Break”, lo spazio dove i truccatori del brand saranno pronti a trasformare i visitatori nei loro personaggi preferiti. Non manca ovviamene l’area “Break Moment”: infatti, anche i più grandi giocatori necessitano di una pausa tra una partita e l’altra. In quest’area, dunque, si potrà gustare la Limited Edition Golden Champ e le varianti classiche, bere un caffè e riposarsi dopo frenetiche attività, circondati da numerosi cosplayer degli amati personaggi dei videogiochi.

“Come KitKat siamo entusiasti di continuare il nostro percorso nel mondo del gaming prendendo parte a due eventi straordinari come il Lucca Comics e la Milan Games Week –afferma Lucrezia Fiori, Senior Brand Manager di KitKat –. I partecipanti ai due eventi, infatti, condividono con lo snack l’ironia, il dinamismo, la passione per la cultura del divertimento ed intrattenimento. Con queste due attivazioni, vogliamo avvicinarci sempre più agli appassionati di videogiochi, divenendo portavoce di questo mondo e consolidando la nostra presenza nei break di tutti i gamers”. La Limited Edition KitKat Golden Champ al gusto caramello è disponibile nel formato singolo da 41,5 g al prezzo di 1,80 € nel canale fuori casa.