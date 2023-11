Agritechnica 2023: spicca il primato tricolore

Agritechnica, la fiera leader a livello mondiale per le macchine agricole, ha registrato quest'anno 2.811 espositori provenienti da 52 paesi. L'evento è stato inaugurato ieri presso il polo fieristico di Hannover e si concluderà il prossimo 18 novembre. Agritechnica copre una superficie espositiva (lorda) di 389mila metri quadri.

La fiera ha registrato 1831 espositori provenienti dall'estero (65%): cifra che rappresenta un nuovo record per Agritechnica in termini di partecipazione internazionale. La maggior parte di queste aziende provengono da Italia (351 aziende), Cina (182), Turchia (159), Paesi Bassi (141), Francia (106), India (81), Polonia (73), Austria (67), Stati Uniti Regno Unito (59) e Stati Uniti (57).

In occasione della fiera stato pubblicato l'elenco completo dei 218 candidati qualificati provenienti da 24 paesi presi in considerazione per un premio per l'innovazione Agritechnica. Per prendere parte al riconoscimento, uno dei criteri chiave è che l'innovazione sarà presentata al pubblico per la prima volta nel corso della fiera.

"Tutte le 218 innovazioni sono anteprime mondiali e Agritechnica è quindi la prima sede in cui queste innovazioni vengono presentate al pubblico. Siamo lieti che ci siano state anteprime mondiali in tutte le categorie, dalla lavorazione del terreno alla preparazione del letto di semina fino alla raccolta", afferma Johanna Pfeiffer, responsabile dell'organizzazione degli Agritechnica Innovation Awards.

Tra i candidati italiani, si segnalano: Alpego S.p.A., nella categoria Seminaio e lavorazione del terreno; Arag Srl, nella categoria fertilizzante; Antonioni Srl per la categoria trattori, carico, trasporto; Dieci Srl per la categoria trattori, carico, trasporto; Forigo Roter Italia Srl, per la categoria irrigazione/drenaggio; Maschio Gaspardo S.p.A per letto di semina e lavorazioni, per protezione delle colture e per raccolta; Panelli S.r.l. per irrigazione/drenaggio.