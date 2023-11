Eurovo lancia tuorli... a prova di panettone

Per gli italiani, Natale fa sempre rima con panettone. L’iconico dolce della tradizione sarà ancora una volta il protagonista indiscusso delle feste, soprattutto in versione artigianale. Per tutti i maestri pasticceri che vogliono garantire alla propria clientela un panettone artigianale autentico, Gruppo Eurovo, specialista da oltre 70 anni nella produzione di uova e ovoprodotti, anche quest’anno mette a disposizione degli operatori del Food Service Eurovo Service Élite, la linea premium dedicata al segmento professional.

Élite è il risultato dell’importante lavoro del team Ricerca & Sviluppo di Gruppo Eurovo, che si impegna costantemente per migliorare le caratteristiche e le performance dei prodotti sulla base delle richieste e delle specifiche esigenze dei professionisti della pasticceria e della ristorazione. Non a caso, quest’anno Gruppo Eurovo ha rafforzato la propria squadra di consulenti tecnici e pastry chef interni, che mettono a disposizione il proprio expertise e la propria cultura sull’uovo recandosi direttamente dagli esperti nei laboratori dimostrando dal vivo come utilizzare al meglio gli ovoprodotti Élite in pasticceria. Si tratta di veri e propri momenti formativi, occasioni di scambio e confronto tra professionisti, grazie ai quali l’azienda può consolidare il proprio ruolo di partner d’eccellenza e consulente tailor-made per gli operatori del Food Service.

La stagione natalizia si apre in un momento particolarmente “dolce” per la pasticceria tricolore. Lo scorso settembre, infatti, l’Italia ha trionfato al Panettone World Championship, il primo campionato mondiale di panettone a squadre, conquistando il gradino più alto del podio in tutte le categorie in gara (tradizionale, al cioccolato e innovativo salato). Un primato che in questo periodo si rinnova nel lavoro quotidiano di tanti pasticceri, alla ricerca degli ingredienti migliori, studiando dosaggi e tempi per un impasto e una lievitazione perfetti, per creare un panettone non solo a “regola d’arte”, ma anche a norma di legge. Il decreto ministeriale del 22 luglio 2005, infatti, stabilisce quali ingredienti debbano essere presenti nell’impasto, tra cui "uova di gallina di categoria A o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo". Che si tratti della versione classica o di una rivisitazione gourmet, per ottenere i massimi standard qualitativi, la cura delle materie prime è essenziale, a partire proprio dalle uova, che, come indicato dal DM, devono essere di categoria A, cioè fresche. Il ruolo del tuorlo in pasticceria, inoltre, è fondamentale per la preparazione dei dolci lievitati per la sua capacità emulsionante, legando al meglio l’acqua alla materia grassa.

Per la preparazione del panettone, Eurovo Service Élite propone il Tuorlo d’uovo e il Tuorlo d’uovo Speciale, ideale per dare alle preparazioni una colorazione più intensa. Questi ovoprodotti, ottenuti da tuorli di uova di categoria A 100% italiane da allevamento a terra, sono privi di conservanti aggiunti, provenienti da filiera certificata e integrata verticalmente, omogeneizzati e pastorizzati. Grazie a queste caratteristiche, consentono ai professionisti della pasticceria di soddisfare pienamente le indicazioni previste dalla normativa, assicurando loro i massimi standard di qualità, freschezza, sicurezza e igiene. Il pratico formato da 1 kg in brik richiudibile consente, una volta aperto, di conservare il prodotto in frigorifero fino a 2 giorni, e di dosare inoltre con la massima precisione, evitando sprechi e preservando la freschezza.

“Gruppo Eurovo continua a supportare i professionisti, offrendo non i prodotti della linea professional Eurovo Service Élite, pensati e realizzati per ottenere prestazioni eccellenti, ma anche condividendo la propria expertise e la propria cultura dell’ovoprodotto con pastry chef, ristoratori e artigiani del dolce che proprio in questo periodo si stanno dedicando a una delle stagioni più importanti per il settore, in cui la richiesta di panettoni artigianali è molto elevata”, ha dichiarato Danilo Ceci, direttore vendite Food Service di Gruppo Eurovo.

“I professionisti della pasticceria hanno bisogno di materie prime sicure, controllate e di alta qualità. Esigenze a cui noi rispondiamo con la nostra linea Élite e con la costante consulenza tecnica dei nostri pastry chef, per affrontare, anche per questo Natale, le richieste di una clientela sempre più attenta ed esigente”, ha aggiunto da parte sua Federico Lionello, direttore marketing e commerciale di Gruppo Eurovo.